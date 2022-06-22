Трактористы, программисты

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 июня 2022, 10:40 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

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Есть такой термин в психологии - ситуативная реакция. То есть человек реагирует на конкретную ситуацию здесь и сейчас, не видя общую картинку. Для хомо сапиенс такая реакция лежит в пределах нормы в кризисной ситуации. Для государства нет. Аппарат государства обязан реагировать и планировать на "вчера, сегодня, завтра и далее". К сожалению, ни на "завтра", ни тем более на "далее" реакции нет.



Когда пришел ковид, великий и ужасный, а ныне забытый, власть с удивлением "узнала", что в стране не хватает врачей, больничных коек и самих больниц, среднего и младшего медперсонала, аппаратов ИВЛ и КТ. Студентов-медиков загнали в "красную зону", ИВЛ закупали по всему миру, параллельно лихорадочно налаживая свое производство. Срочно нарастили бюджетные места в медвузах. При этом о кадровой и технологической катастрофе в системе задолго до пандемии трубили все СМИ.



Когда пришли санкции, как говорят нестрашные и смешные, то власть с удивлением "узнала", что правительственные видеоконференции проводятся с помощью импортного "зума", что компьютеры на больших столах в больших кабинетах производятся в стране вероятного противника, что даже в госучреждениях с нехилой степенью секретности пользуются чужими серверами, обрабатывают закрытые данные с помощью чужого ПО, что наши "эльбрусы" по сути не наши.



Об IT-специалистах заговорили с каждого правительственного утюга, им стали давать льготную ипотеку, а фирмам кастрировали налоги. С гордостью отрапортовали, что при каждом ЖЭКе открылись трехдневные курсы для обучения программированию пенсионеров и пионеров, а вузы начнут печь системщиков, как пончики с сахарной пудрой. О том, что в IT-системе у нас известное место, что по "железу", что по софту, что по "мозгам" много лет трубили все СМИ.



Сегодня чиновники от сохи совершенно справедливо нахваливают успехи в сельском хозяйстве. А фермеры на той же Кубани плачут: "Где мать его трактористы, комбайнеры, механики? ПТУ закрыты, колледжи платные, все ребята из сел и станиц рвутся в город!" Оставшихся скупают на вахту агрохолдинги. Выжившие трактористы по всем законам рынка, мягко скажем, обнаглели и не идут на зарплату даже в 70-80 тысяч рублей.



Сотрудники Главного Ботанического сада РАН опубликовали полный отчаянья пост в соцсетях:



"Говорят, что в Стране кризис специалистов в IT-сфере. И что он возник, потому что айтишники хором и резко достали с антресолей свои потертые рюкзаки, сложили в них крутые клавы и свалили. Не знаю, как с айтишниками, а кризис с трактористами совершенно точно! И могли ли они резко куда-то дунуть, запаковав коленвалы в свои чемоданы, тоже не знаю.



Третий месяц мы ищем тракториста, начав публиковать объявление с зарплатой "от 30 тыс.". Сейчас ставка дошла до "от 50 тыс.", но результат все тот же. "Мы можем за эти деньги ездить только на погрузчиках по складу, охлаждаемому кондиционерами, а если в поле, то только на John Deere и то до обеда и желательно, чтобы поле было сразу за третьим транспортным!"



Прочитав такое хочется воскликнуть вслед за режиссёром Пырьевым: "Махновцы вы, а не трактористы!" Хотя через 10-15 лет и эти трактористы-мажоры выйдут на пенсию, уедут в деревни или просто сопьются. Убирать рекордные урожаи будет некому, чиновники с удивлением об этом "узнают" и будут привычно реагировать: ипотека, трехдневные курсы при сельпо, снижение налога на бездетность, арктический гектар вечной мерзлоты.



Одним из первых "достижений" капиталистической власти в 1991 году стало уничтожение госпланирования вообще и Госплана, в частности: "Рынок все расставит по своим местам". За тридцать лет он и расставил все с ног на голову, да так прочно, что не сдвинешь. Мысли о возрождении стратегического планирования, в том числе и сколько нам нужно врачей, программистов и трактористов объявлены крамольными.

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