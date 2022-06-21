Леонков: авторы подобных провокаций находятся не в Литве, а в Великобритании

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21 июня 2022, 22:22 Александр Саргин

Фото: Александр Саргин

Литва ограничила транзит в Калининград и тем самым перешла все границы, а это откровенно агрессивные действия, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Ей вторит член Совета Федерации Андрей Климов, тоже назвавший блокаду «агрессией» и предложивший прибегнуть к «самозащите». Его коллега сенатор Андрей Клишас назвал действия Литвы «посягательством на суверенитет России» и посчитал возможным «очень жесткий» ответ.

Однако эта маленькая независимая республика продолжает нагнетать - и после всех заявлений России сегодня заявила о том, что, помимо решения остановить транзит грузов по железной дороге, она распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининград еще на грузовой автомобильный транзит.

«Все жесткие ответы начинаются с мягких вариантов, - заявил «АН» военный аналитик, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, - а это прежде всего дипломатия и экономика. Ну а потом, если Литва и Евросоюз будут продолжать упорствовать, может последовать уже что-то серьезное. Самый жесткий ответ – это, конечно, ответ военный. Но это будет уже самый крайний метод защиты наших интересов. Хочу напомнить, что в экономическом и дипломатическом поле есть достаточное количество инструментариев, чтобы сделать очень больно тем, кто придумал эти санкции».

По словам Леонкова, понятно, что авторы идеи подобных провокаций находятся не в Литве, а «немножко подальше, северо-западнее», на всем известном «острове». По его словам, именно в Великобритании много мастеров такого рода, и это «очень в их духе». Они пытаются нащупать ту самую «красную» линию и посмотреть на то, как мы будем реагировать, отметил аналитик.

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