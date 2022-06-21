Рожденные под знаком Рака

Аргументы Недели → Мнение 13+

21 июня 2022, 16:11 Екатерина Максимова,

Фото: pixabay.com

21 июня, в день Летнего Солнцестояния, наше дневное светило заходит в зодиакальный знак Рака. Это важнейшая точка года, знаменующая самый длинный день и самую короткую ночь, момент, заряженный светлой энергией семьи и Рода. Согласно древнему знанию, это тот самый момент в году, когда можно искать подсказку пути у своих предков и ожидать от них поддержки. С сегодняшнего дня по просьбам моих читателей я буду рассказывать об известных личностях, рожденных под определенным Зодиакальным созвездием, начнем мы с сентиментальных подопечных Луны.



Как вы помните, каждым знаком управляет определенная планета или планеты нашей солнечной системы. Именно этот управитель и наделяет людей набором качества. Да, все Раки разные, но есть то, что их объединяет. А именно связь с родом, очень сильная привязанность к дому и семье, где уютное гнездо – место сборки. Луна – планета женская, водная, интуитивная, самая непостоянная… Отсюда складывается и психологический портрет наших героев. Раки сентиментальны, эмоциональны, сердобольны, заботливы, склонны к перепадам настроения, после Рыб и Скорпионов – лучшие интуиты.



Когда мы рассматриваем характеристики знака, то помимо управителя, всегда важно упомянуть о планете, которая в нем кульминирует, то есть проявляет свои лучшие качества. В Раке наилучшим образом чувствует себя Юпитер – планета странствий, философии, религии, преподавания. Поэтому слух о том, что Раки – домоседы, не что иное, как миф! Они подзаряжаются, путешествуя, обожают водную стихию, ведь Юпитер – планета влажная и теплая, как ласковое море. Это самая позитивная планета гороскопа, олицетворяющая удачу, поэтому наши герои щедры и дружелюбны. Они не унывают и полны оптимизма в суровые времена, настоящая катастрофа для них – страданья близких! Только здесь их искрящийся оптимизм сдается…



Среди Раков есть представители многих профессий, все они чрезвычайно разные, но есть объединяющая черта: дом – святое место! Вот лишь немногие из этого списка: писатель Эрнест Хемингуэй, актер Андрей Мягков, сценарист, кинопродюсер и актер Сильвестр Сталлоне, певец и композитор Леонид Агутин, художник Марк Шагал, актер, режиссер и до недавнего времени художественный руководитель театра Сатиры – Александр Ширвиндт, актриса, номинированная 21 раз на премию Оскар – Мерил Стрип. Я хочу разобрать индивидуальный гороскоп этой великой актрисы, потому что ее пример очень ярко раскрывает основу жизни этого знака. Она одна из немногих голливудских звезд сумела сделать головокружительную карьеру, получила 3 премии Оскар, и при этом создала потрясающую семью, родила четырех детей и живет с одним супругом уже долгие 46 лет!!! Предлагаю заглянуть в ее натальную карту, родилась Мерил Стрип 22 июня 1949 года в 08:05 в США, город Саммит.



В Голливуде есть примета для актрис, что Оскар ведет к скорому разводу, но еще есть примета, что если ты номинирован вместе с Мерил, то премии вам не ведать, ее получит она! Именно знак Рака, настроенный на постоянство семейного очага и нужды близких и помогли Стрип создать и сохранить такую прекрасную семью. Кроме того, ее Луна находится в Тельце – это одно из лучших ее положений, ее экзальтация, что еще больше усиливает связь с родом и заботу о своем домашнем очаге. Женщина с такой Луной плодовита, хорошая хозяйка и прекрасная мать. Еще больше усиливает такую ситуацию Венера, планета любви и красоты, которая тоже находится в знаке Рака и еще сильнее культивирует его черты.



Как же тогда получилось, что она стала обладательницей рекордного числа номинаций на Оскар и получила признание не только киноакадемии, но и миллионов зрителей по всему миру? Она обладает уникальным женским обаянием и харизмой на экране, она очень уютная, свойская, имеет внешность обычной женщины, а не холодной кинодивы. Видя ее, множество зрительниц видят себя, со всеми слезами и милыми недостатками. Асцендент во Льве наделяет Мерил очень сильной притягательностью, лидерскими качествами, это самый сильный асцендент. Ну, и предназначение, лунный узел находится в 10 доме карьеры и социальной реализации, вместе с прекрасной Луной в Тельце. Эти два показателя и дали ей возможность блистательно состояться в профессии, но при этом остаться счастливой женщиной.



Стрип часто в шутку говорила в интервью, что дома она настоящий, милый диктатор, и, если бы не плотный график работы, она бы извела своих домочадцев своей заботой и правилами. Раки могут стать настоящими тиранами, если с карьерой совсем не сложилось. Именно поэтому им всегда нужно уделять внимание своей работе и социализации, потому что дом и так у них всегда будет на первом месте.

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