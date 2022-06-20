Токаев против международного права

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20 июня 2022, 16:50 Сергей Платонов,

Выпускник МГИМО, президент Казахстана заслужил двойку по международному праву.

Доктор политических наук в выступлении на Петербургском экономическом форуме публично отказал ДНР и ЛНР, А ТАКЖЕ ДРУГИМ НОВООБРАЗОВАННЫМ ГОСУДАРСТВАМ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР В ПРИЗНАНИИ. Поскольку, заявил он, их признание, как результат соблюдения принципа наций на самоопределение, «приведет к хаосу из-за большого числа (не менее 500) новых государств». Но ведь согласно этому принципу не так давно появилось и возглавляемое им государство Казахстан. В такой ситуации в народе говорят - «приехали». И все же назвать это заявление невежеством язык не поворачивается. Видимо, здесь дело в страхе, который поселился в сознании Токаева со времени недавней смуты, когда он едва не лишился высокого поста, а также от понимания того, что в составе Казахстана на севере и востоке страны имеется несколько областей, возможных кандидатов на то, чтобы применить этот принцип для себя. В такой ситуации ему не позавидуешь. Но ломать стулья в «лавке» международного права президенту государства и доктору наук явно не к лицу.

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