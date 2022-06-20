Оптимистичный форум и реальные цифры Росстата

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 июня 2022, 13:21 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Отзвенел многомиллиардными контрактами и скандалами с эскортницами Питерский экономический форум. Его участники, видные деятели экономики, политики и даже "культуры-шмультуры" констатировали: "всё будет хорошо" и "нас санкционируют, но мы крепчаем!". Посыл "хорошо" и "крепчаем" уверенно подхватили СМИ, работающие, как сейчас модно говорить, на "полях форума". Живущие в "лесах реальности" простые граждане РФ почесали нестриженые затылки: "Везет вам, ребята!"



Однако практически незамеченными прошли официальные данные Росстата, согласно которым в первом квартале 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 20,9 миллиона человек. Если же вспомнить, что в декабре 2021 года, по тем же данным Росстата, бедных насчитали 12,4 миллиона, то это означает, что всего за три месяца 2022 года бедных в России стало больше на 8,5 миллиона. И это, заметьте, фактически до введения основных санкций.



В подсчетах Росстат исходил из планки в 12 916 рублей, это минимальный доход по мнению властей, который позволит не протянуть ноги от голода сразу. По сравнению с 2021 годом средний доход россиян снизился с 47 694 рублей до 36 234 рублей, падение составило 24%. При этом средняя заработная плата уменьшилась с 62 828 рублей до 60 101 рубля, или на 4,3%. Численность занятого населения сократилась на 800 тысяч человек. Объем социальных выплат в первом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим снизился на 19,4%.



Говорят, что эти данные настолько неприятны, что пока наложен мораторий на публикации статистики по социальным вопросам до конца текущего года. И это правильно, зачем цифрой в 12 тысяч, меньше которой получает 21 миллион избирателей, расстраивать серьезных людей? Примерно столько, вероятно, стоит одна пуговица на их костюме.



При этом большинство экспертов считает, что минимальный порог жизни, а не выживания в нашей стране на данном экономическом отрезке времени равен чистому доходу примерно в 47-50 тысяч рублей. Эти смешные для европейского обывателя от "нуля" до "около тысячи евро" получает почти 90 процентов населения великой энергетической державы. Балансируя меж жизнью и нищетой.



Но об этом с панелей ПМЭФ не говорилось. На панелях вообще принято говорить о хорошем. Например, о том что ВВП (это который внутренний валовый продукт!) растет на фоне скачков цены в мире на углеводороды, экспорт которых вносит до 80 процентов в этот самый ВВП. А бюджет, отец нашей отчетности, профицитен до мозга костей: федеральный - почти 1,5 трлн. рублей, а консолидированный - 3,3 трлн.



На фоне таких побед падение же реальных располагаемых доходов населения на 1,2% за первый квартал - мелочь, о которой и вслух-то говорить неудобно. В той же братской Беларуси те же цифры. Так что, мы едины в Союзном государстве.



И эксперты пророчат, что доходы наши только начинают падать. По разным оценкам, а привести их к одной цифре невозможно из-за непредсказуемости развития событий, к концу года падение доходов "дорогих россиян" составит от 7,5 до 20 процентов.



Интересно прозвучат ли эти цифры с полей, лугов, опушек и полянок престижных экономических форумов, на финансирование которых так щедра матушка Русь?

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