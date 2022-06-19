Отторжение гегемона

Аргументы Недели → Мнение 13+

19 июня 2022, 12:55 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Основой былого мироустройства считается мировое экономическое мироустройство и экономический миропорядок, задаваемый США (глобализм, гегемония и т. п.).

С одной стороны, сами США отторгают этот миропорядок, думая, что занимаются лишь коррекцией с помощью санкций в отношении некоторых стран. С Россией, судя по всему, эта коррекция стала началом трансформации экономического мироустройства. И все экономические показатели говорят об этом. Ранее, санкции против иных международных субъектов не приводили к такому падению экономических показателей США и Запада. Теперь это не коррекция, а основательная трансформация. И зарубежные эксперты-экономисты говорят об этом (по анализу конференций и публикаций).



Отторжение гегемонной системы Россией уже вторично. Для выживания нужно уже отказываться от былых экономических отношений.



Я привёл лишь экономические механизмы отторжения. И отметил, что это лишь начало. Много статей о перспективах Евроазиатского отторжения. Это отторжение от долларовых знаков, которые не обеспечены капиталом.



Чем будет обусловлено изменение политического миропорядка: экономической войной, военно-политическими процессами или, не дай Бог, ядерно-тактическими действиями, покажет только время.



Всё, что сейчас идёт в мировой экономике - это, в том числе, медленное отторжение от гегемона. Гегемон сам это понимает и делает ключевые ставки. И делаются они на Украине, пока. И не дай Бог, начнётся расширение локаций для этих ставок.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции