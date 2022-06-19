Аргументы Недели → Мнение 13+

19 июня 2022, 10:49 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

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Необходимо признать, что существует два вида добровольного отказа супругов​ от счастья материнства или отцовства ради проживания в браке с любимым супругом:​

1. Случай бесплодного брака:​

а) Субъективный отказ. Он связан с тем, что​ один из супругов не познал счастья материнства и отцовства, так как сам никогда не рожал или не становился​ биологическим отцом. У таких супругов может быть​ немалая вероятность быть в браке только ради любви к своему бесплодному супругу. Кроме того, у этого вида отказа существует множество субъективных психологических защит и оправданий из наблюдений за другими супругами: несчастные дети, отцы или матери-одиночки, несчастные родители из-за проблемных детей, человек не только плодящееся существо и т. п.​

б) Объективный отказ. Он связан с тем, что супруг познал​ счастье материнства или отцовства, так как сам рожал или становился биологическим отцом. Именно на этом основании супруг набирается воли отказаться от счастья материнства или отцовства и жить с бесплодным любимым супругом.​ Кроме того, такой отказ может быть на основании негативного​ жизненного опыта после рождения ребёнка в прошлом браке: реальные​ страдания детей,​ реальное становление матерью-одиночкой или отцом-одиночкой, реальное несчастное​ родительство из-за различных проблем с детьми, реальное осознание, что человек не только плодящееся существо​ и т. п.​

В этом случае один из супругов делает​ реальный и объективный выбор в сторону любви к бесплодному супругу на основании сравнения ценности материнства или отцовства с ценностью любви к своему супругу. Это сравнение имеет место на основании реального опыта.​

В случае, когда в браке нет любви и при этом супруги бесплодны, необходим глубокий сравнительный анализ​ мотивов​ сожительства и мотивов счастья​ любви, материнства и отцовства вне данного брака.​

в) Один из супругов ценит бесплодие другого супруга, который воспитывает его детей от первого брака. Он не желает больше иметь детей. Ценность любви к этим детям и любви к бесплодному супругу может перевешивать в одну или другую сторону.​

2. Случай небесплодного​ брака:​

а) Объективный отказ. У супругов есть дети от прошлых браков и познавать вновь счастье материнства и отцовства они не желают. Счастье любви друг к другу для них​ ​теперь актуальнее.​

б) Субъективный отказ. Не имеют детей ради любви друг к другу. Нет желаний познавать опыт материнства и отцовства в силу психологических причин детства и прошлого. Если исчезает чувство любви у одного из супругов, то вероятность развода высокая. Сожительство усложняется.​

Особое место в этом виде отказа от материнства и отцовства занимают супруги, которые могут быть как бы "детьми друг друга". Они как дети в чём-то беспомощны, но помогают друг другу в выживании. Им не до детей. Самим бы справиться психологически и физически с выживанием.​

Таким образом, только реальное познание чувства материнства и отцовства может позволить человеку объективно оценить правильность выбора человека в пользу проживания​ в браке ради любви к супругу без наличия детей. И именно поэтому люди идут на опыт материнства и отцовства. И так хочется, чтобы у всех людей мира он был счастливым.​

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