Политолог Рубаев: «Казахстан боится западных санкций»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 июня 2022, 15:35

Аслан Рубаев считает, что Казахстан лавирует между Россией и Западом, чтобы избежать серьезных санкционных последствий. Таким мнением политолог поделился с изданием «Аргументы недели».

«Казахстан не признает ЛНР и ДНР. Поведение Казахстана в последнее время очень сильно разочаровывает. Это связано с тем, что страна за последние годы проводила многовекторную политику, улыбаясь всем подряд, не желая портить отношения, с Россией Казахстан не боялся портить отношения. Главное для Казахстана удержать хорошие отношения с западными странами, Турцией, Китаем. Там всегда понимали, что Россия все поймет и все примет. Здесь Казахстан играет на международном праве, боясь получить санкции. По этой причине они не признают ДНР и ЛНР. Они пытаются показать некую консолидацию с Западом. При этом Казахстан хочет оставаться в ОДКБ, иметь хорошие отношения с Россией. Это, конечно, похоже больше на какое-то биполярное расстройство. Но сейчас настал период, когда нужно определяться. Мне непонятно такое поведение».

Напомним, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля 2022 г.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции