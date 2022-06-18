Экономист Кобяк: «Падение биткоина будет продолжаться дальше»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 июня 2022, 13:59

Фото: pixabay.com

Павел Кобяк считает, что падение криптовалюты связано с общемировыми негативными тенденциями в экономике. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».



«Падение биткоина, как и всего мира криптовалюты, связан с общемировым падением. Если мы посмотрим стоимость акций и основных индексов американских компаний, то они тоже начинают свое падение. Это происходит на фоне экономических событий, которые разворачиваются на мировой арене. К этому стоит добавить политику федеральной резервной системы, которая увеличивает проценты по ставке по денежным кредитам, тем самым начинает осушать экономику от существующих денег. Эти негативные факторы влияют не только на биткоин, но и на фондовые рынки. Падение еще не закончилось, оно будет и дальше продолжаться».



Ранее сообщалось, что Биткоин опустился ниже $20 тысяч впервые с декабря 2020 года.

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