Политолог Асафов: «В переговорах между Киевом и Москвой не нужен посредник»

Аргументы Недели → Мнение 13+

18 июня 2022, 13:51

Александр Асафов считает, что пока рано говорить о посредниках в возможных переговорах России и Украины. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Тема с посредниками в лице конкретных мировых лидеров или в лице конкретных государств обсуждается достаточно давно. Это такая популярная идея. Высказываются различные предположения, даются оценки. Например, США оценивали, что у Эрдогана хорошо получается выполнять эту роль, и Турция может быть конструктивным посредником по тому вектору, который продолжает транслировать и сам Эрдоган.

Также высказываются гипотезы, что это может быть Китай, Индия, а теперь внимание приковано к Меркель, которая отличилась в интервью, сказав, что к ее отставке, в том числе, могли привести теперешние события и их предпосылки. Конечно, тут же сразу все вспомнили, что Путин знает немецкий язык, что он с Меркель неоднократно встречался, да и вообще, с бывшими немецкими чиновниками у РФ своеобразные отношения».

«Стоит сказать, что в переговорах, которые могут состояться, когда цели и задачи спецоперации в Украине будут выполнены, не нужен посредник. Нужна политическая воля, которая отсутствует у украинской стороны. Здесь Макрон, Шольц, Меркель не могут быть посредниками, поскольку отсутствует возможность проявления политической воли. Размышления о том, что Меркель может стать посредником или не стать, - часть комбинации, основа которой лежит в Вашингтоне. Я не думаю, что это может повлиять на ход переговоров, которые застопорились с 15 апреля».

Ранее Ангела Меркель заявила, что готова стать посредницей в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. По ее словам, она пыталась предотвратить украинский кризис до своего ухода из политики, однако не преуспела в этом.

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