Биткоин и крипты - лох-индикатор мира

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18 июня 2022, 12:33 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: pixabay.com

Стоимость биткоина составила менее $ 20 тыс. впервые с 16 декабря 2020 года. Об этом свидетельствуют данные с различных бирж.



Биткоин как индикатор лох-игромании и лудомании планеты, рассчитан только на успех крупных игроков, задающих биткоину тренд. Илон Маск, как крупный игрок вовремя ушёл от биткоина, сняв мощную прибыль. Кстати, Илон Маск и ещё несколько игроков мира, по сути, являются основными крипто-лохователями планеты. Биткоин как репетиция альтернативной пустышки по отношению к главной пустышке планеты - доллару, может цвести только тогда, когда есть вера в главную пустышку - в доллар. Но, увы, эта вера, в условиях холодной войны и грядущего изменения миропорядка, значительно снизилась. Такова деструктивная политэкономия знаков-пустышек, основанных на мнимой престижности и их излишней напечатанности для мира.



Более того, масло в горящий доллар вчера подлили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где было показано, что доллар и его излишнее неподкрепленное реальными капиталами печатание, приводит к кризису, который США решили сгладить и замаскировать причинами России. Эта информация вышла в тираж, в том числе за рубежом. Россия со своей газоэнергетической политикой может лишь усугубить проблему доллара, но главная причина усугубления, в самом долларе. События вокруг Украины лишь прекратили процессы туфты доллара, которые и так были. А биткоины и всяческие крипты вторичны к доллару, так как являются вторичными пустышками по отношению к доллару.



Успех биткоина основывался только на феномене гегемона США, некоторые представители которого были главными игроками в Биткоин. Сейчас они поубавили аферистико-нуворишеский пыл.

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