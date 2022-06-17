Почему Эльвира Набиуллина стала главным психотерапевтом России?​

Аргументы Недели → Мнение 13+

17 июня 2022, 09:24 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Необходимо признать, что в нынешней искусственной идеолого-экономической ситуации, крепкость рубля не связана с тем, сколько долларов можно купить на эти рубли, так как доллары купить невозможно.

Крепкость рубля должна быть связана в этой искусственной ситуации, только с тем, сколько товаров можно купить на рубли. А с этим в России проблема. По сути своей, пока ни о какой крепкости рубля для простых россиян говорить не приходится.​ Цены поднялись почти на сто процентов. При этом укрепление курса рубля в долларах и евро произошло тоже намного. Но цены поднялись реально и мы это можем проверить в магазинах. А цена рубля поднялась только в неких зонах (информационная и нефтегазовая) недоступных для обывателя, а также, видимо для неких избранных, о которых пока мало говорят в СМИ. Поднятие цены рубля в долларах и евро обыватель​ нигде​ не может почувствовать и проверить. По статистике так и не нашлось россиянина, который бы спокойно пошёл и купил долларов как раньше это делал, причём купил по низкому курсу, о котором говорят в СМИ. В обменниках банков сотрудники отвечают по определённой противоречивой схеме. Курс доллара низкий, но долларов нет.​ Дескать, будут, продадим. В то же время, по высокому черному курсу россияне, которым нужна валюта, покупают. И этот чёрный курс вполне соответствует инфляции.​

Кстати, скупают банки валюту по низкому курсу с пребольшим удовольствием. Более того, создают условия, чтобы владельцы валютных счётов быстрее продавали по низкому курсу свою валюту, так как за депозит уже нужно платить самому банку.

Это может вызвать социальное напряжение. Поэтому банки пошли на попятную. Но прощупали насколько терпим народ к такому выкручиванию рук.​

В чем смысл растиражированной информации о крепкости рубля?

Смысл не только в экономической​ психотерапии россиян. Смысл в том, что мы успокоились!​ Произошла психотерапия! Эльвира Набиуллина стала коллегой психолога-психотерапевта Рамиля Гарифуллина, то есть, моей коллегой. И это не шутка!​

С другой стороны, смысл в том, что Запад и США теперь знают, что рубль "укрепился" и мы устояли и укрепились после санкций. То есть, санкции оказывается стали лечебным бальзамом для нашей экономики. Повторяю, причины устойчивости нашей экономики в другом. Устояли мы не благодаря крепкости рубля для россиян (рубль реально значительно ослаб), а благодаря иным экономическим причинам. Об этом я писал в прошлых своих статьях.​

Истинная крепкость рубля будет тогда, когда россиянин большее количества товара сможет купить. А ещё лучше, если он на рубли за рубежом сможет купить больше, чем если бы покупал на валюту. Но это пока мечты!.. А пока рубли ценят только те, кто покупает газ и нефть. Это узкий сектор субъектов нашей планеты. А так хочется, чтобы эта узость расширилась и рубль стал крепким для всех, то есть, реально бы окреп, а не искусственно на узости иностранных субъектов, скупающих рубль для покупки нефти и газа.​ ​

В заключении скажу, что необходимо различать инфляцию от девальвации. Инфляцию всегда чувствует народ. А девальвацию, то есть, как обесценивается или укрепляется рубль на фоне иных валют,​ чувствуют только предприниматели часто имеющие дело с валютой. Сейчас эту девальвацию доллара чувствуют только в узком нефтегазовом секторе. Но стоит ли это распространять на народ!​ ​ Наверное стоит ради психотерапии народа, ради его спокойствия. Ведь экономика на 99 процентов - психология!​

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции