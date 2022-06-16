РФ может остаться без серверных процессоров

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 июня 2022, 21:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Как стало известно совсем недавно, крупная компания «Байкал Электроникс» отменила выпуск и продажу серверных процессоров Baikal-S. Всему виной – отказ тайваньской TSMC заключать новые контракты.

По словам одного из источников, партии уже произведённых процессоров для ноутбуков и ПК Baikal-M не поступают в Россию. «Об этом говорили участники недавнего саммита дизайн-центров, - отмечает топ-менеджер одной из профильных фирм. - Проблемы с доступом к производственным мощностям и зарубежной IP делают поставки ненадёжными. Закладывать такой процессор в разработку очень рискованно».

В «Байкале» были большие планы на рынок серверных процессоров. Ещё прошлым летом компания представила свою стратегию инвестиций до 2025 года. В расширение продуктовой линейки там планировали вложить 25 млрд рублей. «Сбербанк планировал перейти на Baikal-S в случае, если государство обяжет покупать продукцию только на российских процессорах, - отметили аналитики. - Очевидно, теперь серверов на этих процессорах в РФ не будет». Также участники рынка считают, что компания может отказаться и от выпуска следующего поколения серверных процессоров Baikal-S2, на разработку которых она уже получила субсидии.

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