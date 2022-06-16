Какую любовь воспевал Булгаков в романе «Мастер и Маргарита»?»

Аргументы Недели → Мнение 13+

16 июня 2022, 16:17 Анастасия Арбузова

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» - культовое произведение отечественной литературы, по праву имеющее звание «венца» творчества автора.

История о пребывании Сатаны в Москве тридцатых годов двадцатого века настолько многогранен и безвременен, что, перечитывая его в разные периоды жизни, находишь всё новые и новые смыслы. Так как «Мастер и Маргарита» входит в школьную программу, принято, что первое прочтение романа выпадает на подростковый возраст, позднее люди перечитываю его более осознанно, с пониманием истории Иешуа и глубиной трагедии жизни москвичей. Но неизменным остаётся одно – на читателя неизгладимое впечатление производит история любви душевнобольного Мастера и женщины, которая была готова продать душу дьяволу ради встречи с возлюбленным, Маргариты. Как правило, на эту сюжетную линию ссылаются больше всего и считают основной. Но какую именно любовь воспевает Булгаков в своём творении и почему эта история производит впечатление на людей всех возрастов?

Мастер и Маргарита знакомятся на Тверской улице и сразу же влюбляются друг в друга, автор описывает это так: «Любовь набросилась на нас, как убийца с ножом». Этот одновременно романтичный и тревожный образ описывает все дальнейшие отношения между героями. Маргарита помогает Мастеру закончить роман, который в последствии не издаётся и очень холодно встречается критиками. Тогда Мастер исчезает, а Маргарита не оставляет попыток снова встретиться с возлюбленным, не забывая о нём ни на минуту.

Многие литературоведы убеждены, что история Мастера и Маргариты – не просто красивая сказка о самоотверженной любви, а ода храбрости его последней жене Елене Сергеевне.

Есть версия, что Елена могла быть доносчиком НКВД во времена Большого террора, доказательством тому служит, что всё окружение её бывшего мужа генерала Шиловского убили или отправили в ссылку, также как и большинство знакомых писателя после того, как она появилась в его жизни, но ни генерала, ни писателя никто не тронул, что бы они ни делали, потому что она защищала их всеми правдами и неправдами.

Сам автор ни раз подчёркивал, что Елена Сергеевна была прототипом героини романа, тем более многое в биографии писателя перекликается с описанной историей: герои тоже познакомились на улице, будучи женатыми людьми, также сразу влюбились друг в друга и вместе работали над романом. Но главное сходство этих историй в том, что до встречи друг с другом они не знали истинной любви и были бесконечно одиноки.

На примере героев Маргарита стала для Мастера не только любимой женщиной, но и музой, толчком к написанию романа о Понтии Пилате. В романе Булгакова Мастер – спокойный, уравновешенный, склонный уходить в собственный размышления, Маргарита же воплощает собой действие, не зря для её описания автор не редко прибегает к образу пламени. В начале отношений она – вдохновение, начало дела всей жизни Мастера, в образе ведьмы – боль утраты, ярость. Мастер же для Маргариты стал глубинным смыслом, тем, что разожгло тот самый огонь внутри неё.

Булгаков показывает, что, какой бы тяжёлой ни была любовь, она наполняет жизнь людей особым смыслом.

Булгаков верил, что истинная любовь должна быть жертвенной, толкающей людей на невероятные поступки, заставляющей положить всю свою жизнь к ногам любимого человека. Поэтому Маргарита продаёт душу тёмным силам, чтобы спасти любимого, а Мастер лишает себя свободы и ложиться в лечебницу, чтобы Маргарита могла жить счастливо без него.

Конечно, на бумаге и в пересказе история любви Мастера и Маргариты выглядит безумно романтично, ведь герои были готовы отказаться отчего-то, что им дорого ради любимого человека, но, в действительности, класть всю свою жизнь в пользу другого человека, даже горячо любимого, не принесёт плодов взаимности. Не стоит пренебрегать тем фактом, что, в итоге автор даёт героям быть вместе и обрести покой только после смерти.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции