«Опального» митрополита РПЦ Иллариона отправили в Венгрию

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июня 2022, 21:50 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Аналитики до сих пор обсуждают снятие митрополита Иллариона (настоящая фамилия – Алфеев) с поста главы Отдела Внешних Церковных связей. Известно, что он был отправлен в Венгрию, и основную вину возлагают на его антивоенные взгляды.

В церковном народе до сих пор не могут решить, наказание ли это для митрополита или выгодная «релокация» для Московской патриархии. С одной стороны Венгрия как раз была той самой европейской страной, которая настояла на том, чтобы не включать в санкционный лист патриарха Кирилла. С другой – Будапештско-Венгерская епархия насчитывает чуть более 10 приходов.

«Для митрополита Иллариона удаление в Будапешт – явная опала, - заявил на эту тему Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политтехнологий. - Он снят не только с поста «министра иностранных дел» церкви, но и с поста руководителя общецерковной аспирантуры, которую он сам и организовывал». Политолог заявил, что Иллариона могли бы сделать патриаршим экзархом в Западной Европе, временное управление которой осталось у митрополита Антония. По его мнению, это совсем другой статус, чем маленькая епархия всего в несколько приходов. Стоит также напомнить, что за большой вклад в развитие церкви митрополиту Иллариону не было вынесено никакой благодарности со стороны иерархов.

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