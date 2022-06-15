Санкционно-бандитский промах США в отношении России - результат деградации мировой экономической науки

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июня 2022, 21:57 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Необходимо признать, что главные мотивы действий США на Украине связаны со страхом разрушения мировой экономической системы отстроенной США, а также страхом приближения нового мироустройства, в котором у США уже не будет роли гегемона.

США глубоко понимают, что Украина это главная мировая постановочная территория, на которой сейчас формируются основания будущего выживания США​ и мировой системы. С другой стороны, для России, всё что происходит на Украине, также является основанием будущего России, то есть, ее выживания как субъекта.​

Уже сейчас многие западные эксперты экономики и политологии, пришли к выводу, что санкционный проект США, рассчитанный на мнимую слабость Российской экономики, которая не должна была устоять, был большой ошибкой. Оказалось, что доля российского в мировом ВВП​ не является актуальным показателем. Более того, сравнительный анализ экономики различных стран Европы с экономикой России, оказался далеко не корректным.​ Оказалось, что российская экономика ничуть не уступает экономике Германии. За этот санкционный промах США, основанный на неправильном научно-экономическом понимании роли России в мировой экономике, кто-то в США будет нести ответственность.​ Мною ранее уже была написана статья об уровне деградации ведущих мировых экономических экспертов, которые упростили экономику до мотивационно-купипродайного уровня. Поэтому не стоит удивляться этому промаху США. США рассчитывали уровень развития экономики различных международных субъектов только на основании различных услуг. И Запад в этом направлении действительно ушёл далеко вперёд. Оказывается это не актуальный параметр выживания экономических систем.​

США и Европа пошли в поход за разрушением России и попали в капкан разрушения самих себя!​ Мало кто ожидал, что мировая экономическая система сработает именно так. Это произошло только на экономическом уровне, то есть, в условиях военно-политической пассивности России в отношении США и Европы. Если​ начнётся военно-политическая активность России в отношении США и Европы, то проблема этого капкана усугубиться многократно! Хочется верить, что этого не будет.​

Пытаюсь вспомнить было ли в истории такое, когда Россия пыталась разрушить экономику какой-либо страны и вела экономическую​ войну! США этим занимались всю жизнь. И Бжезинский наверное в гробу переворачивается от своих этих грехов.​

Российская экономика устоит. И сейчас идут споры по поводу экономической модели, которая будет более приемлема для нашей страны. Эта модель должна будет учитывать тлетворное экономическое влияние, которое США и Запад будут ещё долго оказывать на Россию. США сделают всё, чтобы удержать свою гегемонию в мировой экономике.​

Экономических проблем у России будет много. Поэтому читаю СМИ и пытаюсь узреть во всех экономических событиях долю того, что связано с реальным решением экономических проблем (импортозамещением и др.), вызванных нынешней экономической ситуацией и санкциями. И не могу узреть!​

При долгосрочном отсутствии​ нужности валюты Россия будет медленно сползать к экономической уравниловки СССР, в которой всё меньше и меньше будет места для предпринимателей. Уже сейчас, многие предприниматели и собственники не выдерживают нагрузки, идущей по инерции от былого​ капитализма России. Такое половинчатое состояние долгим быть не может. Отныне капитализм будет постепенно отменён, хотя капиталисты и собственники ещё надеются. Но, увы, не чему взяться из нечего! Народ не сможет справляться с теми​ капиталистическими​ финансовыми условиями, которые были раньше до санкций. Да и сами предприниматели и собственники рано или поздно захотят того, чтобы их собственность национализировали, но на выгодных условиях. До Китая нам далеко. Там инвестиции. Даже до Северной Кореи далеко, так как многое безвозвратно утеряно и быстро сбацать не удастся.​

Мои наблюдения показывают, что импорт всё-таки идёт. Дико и нелегально, но идёт. Но именно это убивает всяческие основания для создания российского доморощенного и независимо-экономического!​

Поэтому не все​ решаются на инвестиции в предпринимательство.​

Экономика мутная, рванная, неопределённая.

Эта неопределённость​ отрезвляет простых заёмщиков. Никто не желает рисковать.​

Российские доморощенные олигархи-нувориши, эдакие экономические "волшебники", должны понять, что грядут иные времена - времена национализации. Национализация, вероятнее всего, будет, так как то, что пришло, пришло надолго и безвозвратно!​ Железный занавес движется медленно и упрямо.​

Диалектика!​

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