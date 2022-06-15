Красная и жёлтая карточки доступа к мировой экономике

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июня 2022, 08:41 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением — то есть «игрой по правилам» - следует из недавнего заявления, министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила «красную карточку». Китай — пока «желтую».

Вот мои размышления на этот счёт.​

Неужели, Китай, Россия и другие ресурсные страны-потенциалы, являющиеся хребтом этого рынка, должны просить доступа к рынку? Это вызовет противоречие. Грядёт иное мироустройство и рынок, который будет требовать доступа к нему потеряет свою былую суть. И поэтому проблема доступа России к мировому рынку, с точки зрения далёкого будущего - это псевдопроблема!​ Мир будет нуждаться в ресурсах России. И нельзя допускать нашему Отечеству грабежа этих ресурсов странами нуждающимися в наших ресурсах. Благодаря нашему доверию был допущен бандитский грабёж нашего стабилизационного валютного фонда. Этого не должно произойти с нашими ресурсами.​

Похоже на то, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс оптимист мировой экономики и считает, что изменения мироустройства не будет, а лишь будет коррекция гегемонного мироустройства. Либо это близорукое заблуждение эксперта не понимающего сути происходящего. Либо это составляющая информационной войны Запада. Запад прорисовывает и внушает чёрные перспективы для​ России.​ Мною в моих прежних статьях, наоборот, на основании философско-экономических исследований, обосновывались​ чёрные перспективы крушения гегемона, в силу того, что победит энергия, а не информация в виде финансовых гегемонных знаков и симулякров​ под которыми нет реального капитала.

​Вероятнее всего, будет новое мироустройство и новая роль России в контексте мировой экономики. Отменить большую страну Россию с влияющей экономикой и ресурсами невозможно!​ И последние экономические события на Западе и США показали это российское влияние.​

Теперь трехпроцентным показателем российского ВВП унизить Россию невозможно. Этот показатель не актуален. Актуальный показатель - уровень и способность выживания и прочности в переходные и критические периоды. Страна может иметь большое общемировое ВВП, но развалиться. Таков постмодернистский и бифуркационный мир. Классические экономические парадигмы уже не работают.

Запад и гегемон до сих пор наивно уверены, что именно они будут решать проблему доступа к мировому рынку.​ Сама идея доступа - это продукт​ гегемонистической модели мира. Вероятнее всего, гегемон и Запад на основании хронической неадекватности и амбиций, вызванных манией величия, не понимают глубоко​ сути и вызовов современной эпохи.​ Если добавить ко всему этому недоученость и низкий уровень предметного интеллекта, который был показан ранее различными лидерами Европы, то всё становится ещё более понятным. Радует только одно - отрезвление Европы от своих неадекватных амбиций идёт, но идёт медленно.​ А у Гегемона, засорившего весь мир своими долларовыми пустышками эта проблема глубже.​

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