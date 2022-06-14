Как закрытие кинотеатров может повлиять на экономику

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14 июня 2022, 21:08 Мариам Зейналян

Фото: mos-kino.ru

Напомним, что с марта все крупнейшие голливудские студии — Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount — перестали выпускать киноновинки в России.

Голливудские фильмы генерировали 80% выручки российских кинотеатров. Выручка кинотеатров в июне 2022 года упала на 60%, а в следующие два месяца может упасть уже на 90%. Закрыться в итоге может половина кинотеатров.

Кинотеатры пытаются как-то выжить и нелегально показывают «Бэтмена», выпускают в повторный прокат «Брата-2», «Бумер» и «Тараса Бульбу», но это компенсирует не более 10% выручки.

Сейчас кинотеатры не могут платить за аренду и платить деньги за попкорн и чипсы. «Киномакс» закрывает 30 из 265 кинозалов, кинотеатры в Санкт-Петербурге перешли на работу по выходным, “Формула кино” и “Синема парк” тоже планируют покинуть нас, закрывается старейший кинотеатр в Омске.

Бизнес кинотеатров довольно малопредсказуемый. Выручка идет на аренду, оплату фильмов, зарплаты, налоги. Если сократить все расходы насколько возможно и получить самую льготную арендную плату, то можно выдержать падение выручки на 40%.

Кинотеатры — это небольшой бизнес. Весь объем рынка кинопоказа — полмиллиарда долларов. Количество сотрудников в киноотрасли — 30—35 тысяч человек. Казалось бы, это ни на что не влияет.

Однако, на самом деле кинотеатры — это стимулятор потребительского спроса. В торговом центре кинотеатр — самый главный арендатор.

В общей выручке торгового центра выручка кинотеатра — это 3—4%, но эти проценты влияют на 20—30% выручки остальных бизнесов. То есть на бизнес кинотеатра завязан бизнес самого торгового центра — это еда, кафе, рестораны, магазины. Люди идут развлекаться — сначала в кино, потом поесть или купить одежду. Если кинотеатр уходит, то трафик ТЦ падает, а это тянет за собой проблему — в магазинах и ресторанах выручка будет меньше.

Арендная плата магазинов, как правило, зависит от оборота — то есть в итоге владелец ТЦ получит меньше денег от своих арендаторов. А норма прибыли торговых центров невысока, и все они сильно закредитованы. При падении сборов от аренды у торговых центров могут возникнуть проблемы с обслуживанием долгов, а это повлечет за собой проблемы для банков. И все это из-за малого кинотеатрального бизнеса.

Что же делать любителям премьер?

Есть два выхода. Во-первых, благодаря нашему технологическому обществу, все новое буквально сразу же вытекает в интернет и любые фильмы можно будет найти в разных источниках. Во-вторых, можно полететь в соседскую страну и посмотреть новинки там. Второй выход, конечно, не для всех, но вдруг ярые фанаты кино-премьер с легкостью решаться и на такое.

Поэтому, мы можем сказать, что закрытие кинотеатров имеет значительное влияние на экономику. Однако, это не самый худший результат санкций.

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