Как выучить язык эсперанто и зачем он нужен

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 июня 2022, 16:48 Никита Пименов

В этом материале я хочу поделиться своим опытом изучения международного языка эсперанто, рассказать о том, с чего стоит начать и посоветовать ресурсы, которыми я лично пользовался при изучении, а также рассказать, почему вообще стоит учить этот язык.

1. Простота и логичность.

Эсперанто – необычайно простой и логичный язык. Едва ли в нём существует понятие слова как лексической единицы, лексика состоит скорее из корней, на которые уже нанизываются аффиксы и окончания, исходя из того, какое значение вы хотите вложить в новое слово. Например:

* juna – молодой, юный

Попробуем составить новые слова, используя этот корень и некоторые префиксы и суффиксы:

* juneco – молодость, юность

* junularo – молодежь

* junulino – девушка

* junulo – молодой человек

* maljuna – старый, пожилой

* maljuneco – старость

* maljunulino – пожилая женщина

* maljunulo – пожилой мужчина

И так далее, таких слов можно составить еще много-премного, это далеко не весь список возможных вариантов.

Это что касается словообразования в эсперанто, а теперь немного о грамматике и произношении. По объективным причинам в эсперанто нет стандартного для всех говорящих на этом языке акцента. Звуки l и n могут произноситься и как зубные, и как альвеолярные; звук r может произноситься и как фрикативный, и как картавый; даже звуки k, p, t, скорее всего, можно произносить с придыханием (если фонетика вашего родного языка устроена так, что привычнее будет произносить с придыханием, то пожалуйста, никто этого не запрещает делать). С точки зрения произношения нюансы есть, но их несоизмеримо меньше. Например:

* перед гласной i звуки d и t не смягчаются (как во многих романских языках)

* гласные не редуцируются (это понятно)

* согласные не озвончаются и не оглушаются (вообще можно игнорировать это правило и произносить то же слово absoluta как aPsoluta)

* необходимо четко различать гортанный и фрикативный согласный h (потому что на эсперанто horo – это «час», а ĥoro – это уже «хор»)

В эсперанто всего шестнадцать грамматических правил и никаких исключений. Конечно, есть более полное описание грамматики этого языка, но и этих шестнадцати правил достаточно для полноценного общения. На самом деле в подробном описании грамматики объясняются уже очень тонкие лингвистические нюансы, как-то, например, в каких случаях используется определенный артикль и винительный падеж. Кстати, в эсперанто два падежа: именительный и винительный, и употребление обоих этих падежей вполне логично.

2. Язык международного общения.

Первоначальное название этого языка было La internacia lingvo, что означает просто «международный язык». Последователи Лазаря Заменгофа дали этому языку название эсперанто, взяв псевдоним создателя – Esperanto – что переводится с латыни как «надеющийся».

Знание этого языка даст возможность общаться с более чем двумя миллионами людей, говорящих на нем. Для многих этот язык также является вторым родным.

Эсперантисты организуют различные фестивали, конференции и встречи по всему миру. Культура эсперанто – явление совершенно уникальное. Рожденный на пустом месте, этот язык завоевал огромное количество последователей, создавших целую культуру. Проза, стихи, песни и музыка написаны на эсперанто (не переведены с других языков, а изначально написаны на этом языке). Но, конечно, на эсперанто также переведено много произведений, в том числе и классической русской литературы. И на мой взгляд этот язык с его аффиксами и префиксами как нельзя лучше подходит для перевода с русского без потери нюансов и смыслов.

3. Знание эсперанто поможет вам выучить новые языки. И наоборот.

Лексика составлена по большей части на основе латинских корней, но могут встречаться также и германские и даже славянские корни. Итак, если эсперанто и помогает в изучении новых языков, то это скорее касается романской языковой группы (французский, испанский, итальянский и др.). Но в моем случае было с точностью до наоборот. Еще до того, как я услышал об эсперанто, я увлекался романистикой и изучал французский и итальянский. Конечно, лексика похожа, но не идентична. Так что, поскольку на момент изучения эсперанто я знал два романских языка, запоминание слов для меня совершенно не было проблемой. Я почти без усилий запоминал десятки слов на эсперанто. Так что если вы уже знаете какой-нибудь романский язык, то почему бы не пополнить языковую копилку и не освоить ещё и эсперанто? Тем более что на его изучение уходит гораздо меньше времени, чем на изучение любого другого естественного языка.

4. Идея международного языка эсперанто.

Наконец, мы подошли к самому главному, а именно к идее международного языка эсперанто. Для меня это всегда было и остается главной причиной, по которой я начал изучать этот язык. Идея проста и стара как мир: языковое единство, равенство, братство и чтобы все было как у людей. Подробнее об этом можно прочитать здесь в разделе «Что такое эсперанто?»: https://lernu.net/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link, а я не вижу смысла пересказывать её в этом материале, тем более что на сайте все очень хорошо и подробно описано. Так вот, очень часто я слышу от людей, что изучение эсперанто – занятие непрактичное, что, мол, на нем почти никто не говорит (ерунда) и что «лучше сначала выучить английский в совершенстве, а уж потом...». Но почему-то такие люди забывают, что если следовать их логике, язык этот не популяризировать и не оставаться верным его идеалам, количество говорящих и последователей не увеличится. Эсперанто-движение состоит из каждого отдельно входящего в него человека и держится на его верности идеям и задачам эсперанто. Так что я вообще не понимаю логики с английским языком и относительно небольшим количеством людей, говорящих на эсперанто.

Мой опыт изучения эсперанто.

Об этом языке я услышал случайно и даже не помню когда. У меня был какой-то фанатичный интерес к изучению иностранных слов (ну, мне нравились списки слов и процесс их запоминания), и поэтому, когда я увидел словарь эсперанто на тысячу слов, я сразу же начал его читать и запоминать. Спонтанный интерес превратился в хобби, и меня было уже не остановить. Только после того, как я освоил лексику, я познакомился с историей и идеей языка и еще больше влюбился в него. С тех пор началось мое сознательное освоение этого языка.

Теперь расскажу о ресурсах, которыми я лично пользовался. Самым первым, где я как раз и нашел тот словарь, был этот сайт: https://esperanto.mv.ru/Esp16/.?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link Уроки разделены на шестнадцать частей и составлены на основе классического учебника эсперанто: Международный язык эсперанто, Полный учебник, Колкер Б.Г., 2009. – вот он, этот учебник. Его легко можно найти в свободном доступе в Интернете. Также на этом сайте есть раздел, полностью посвященный литературе, где вы можете прочитать стихи и прозу на эсперанто.

Без лишних слов даю ссылки на следующие два ресурса:

1. https://learn.esperanto.com/ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

2. https://lernu.net/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Главным преимуществом этих ресурсов лично для меня была возможность прослушивания текстов на эсперанто. Я просто скачивал их себе на телефон и в свободное время прослушивал, пытаясь понять каждое слово. И там, конечно же, курсы тоже разбиты на уроки и блоки. Но я не вижу смысла описывать содержание курсов.

Когда у вас наберётся приличный словарный запас, вы можете начать пользоваться электронным словарем Бориса Кондратьева. В среде эсперантистов он считается классическим и наиболее полным. Там же вы найдете примеры использования слов в контексте. Вот ссылка на словарь: https://rueo.ru/?ysclid=l4e5kuh2fc256837203.?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link Обращаю внимание, что он переводит только с эсперанто на русский, но не наоборот. И я категорически не рекомендую пользоваться Яндекс переводчиком. Только когда вы достигнете высокого уровня в знании языка, вы сможете обратиться к нему за помощью, иначе он вас просто запутает.

Напоследок хочется пожелать всем творческого настроения и всё-таки познакомиться с этим удивительным языком. Если вы ещё с ним не знакомы. Если кто-то сейчас впервые услышал об этом языке, я искренне рад, что внес в это свою лепту, ведь если как можно больше людей будут хотя бы знать о нем (не учить, а только знать о существовании такого языка), это все равно приблизит всех нас к идеалам эсперанто.

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