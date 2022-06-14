Как проявляют себя в момент кризиса разные знаки Зодиака

Аргументы Недели → Мнение 13+

14 июня 2022, 12:43 Екатерина Максимова,

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Кризис - время проявления нашей астро-тени. Что такое Астротень? Усугубление всех наших негативных и непроработанных качеств, хотя здесь тоже кроется потенциал, ведь кризис – время принятия решений. Сейчас в момент смены эпох, трансформации, ретроградного Сатурна, а скоро к ним прибавятся Нептун и Юпитер, мы со своей темнотой столкнемся лоб в лоб! В августе три планеты станут попятными, в ретро-фазу добавится Уран, и мы остро почувствуем свое теневое проявление. Что с ним делать и как лучше этот непростой этап использовать, сейчас подробно и разберем.

ОВЕН. Его тень проявляется в желании бездействовать, прокрастинации, созерцании. "Маниловщина" так не свойственная этому лидерскому огненному знаку-первооткрывателю, является его реакцией на неопределенность. Что может дать? Время на то, чтобы остановиться, заземлиться, проснуться, почувствовать, куда рваться дальше. Хорошее время, чтобы просто отправиться в отпуск, отложив важные свершения. Ведь этот знак всегда начинает, а перед началом надо замереть!

ТЕЛЬЦА тень тянет накапливать, боясь расстаться с отжившим. Плюшкинизм может вдруг обостриться, страх остаться без денег и ресурсов может отозваться в скаредности, инертности. Тут темнота дает возможность вспомнить, что все-таки в жизни иногда просто необходимы перемены, которые Телец так не любит. Когда он влюбится в перемену, то может очень круто взлететь при своей феноменальной работоспособности. Звезды советуют на этом этапе выбрасывать все ненужное.

БЛИЗНЕЦЫ теневые рискуют проболтать все, так и не перейдя к действиям. Слово, которое их всегда спасает, здесь может навредить тем, что вся энергия будет уходить только в разговор, а также может быть неверна понята как любимыми людьми, так и деловыми партнерами. Также тень может их сделать интровертами, когда выплеснув все вербально, вообще не хочется ни с кем общаться... А что может этот темный период дать? Перезагрузку, когда хорошо молчать и побыть в одиночестве. Ведь основное предназначение этого знака - соединять, связывать, сообщать и учить. Но для этой динамики нужно много энергии, которую сейчас и хорошо поднакопить в изоляции. Идеален отдых на природе и в одиночестве.

РАК в "тени" позволяет себе распустить сопли, порой доведя себя до нервного истощения. Причина депрессивных состояний - желание достичь карьерных вершин, которые ему не дались на данном этапе и по этому поводу самобичевание и слезы. Прибавляется мнительность, мысли, что никто не любит, не жалеет! Перепады настроения, нерешительность "лечатся" четким планом, который в теневом периоде ему просто необходим. Когда план составлен все кажется уже не таким мрачным и снова хочется окружить заботой своих близких, ведь дом их место сборки.

ЛЕВ, когда он во власти тени, начинает чувствовать свою исключительность сильнее всего! Ощущение непризнанного гения гложет. Хочется почитания и уважения, а если его нет, то гордыня переходит в гнев праведный, который распространяется на близких и не очень. Это состояние лечат близкие друзья, которые с одной стороны могут вдохновить, а с другой стороны помочь сбросить корону. Это период, если прорабатывается, дает осознать Львам, что их главная сила именно в помощи более слабым, грамотном лидерстве.

ДЕВА имеет очень неоднозначную тень. С одной стороны, ее может увести в дебри дотошности, когда все должно быть четко, по полочкам, спланировано, сформулировано и очень чисто! Такие проявления нередко близкие люди могут принять за занудство, а не заботу, и это порой причина не одного конфликта. С другой стороны, иногда этот знак в тени впадает в мистические дебри, уйдя в свой внутренний мир, о котором другие и не ведают. Тут как раз предоставляется уникальная возможность найти золотую середину и, проработав тень, найти гармонию материального и эфемерного!

О поведении в эпоху перемен остальных шести знаков Зодиака поговорим в следующей статье.

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