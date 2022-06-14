Деградация экономических экспертов была нужна

Биткоин терпит фиаско. Репетиции США по смене главной пустышки мира (доллара) на новые пустышки мира продолжаются. США не просто научились продавать пустоту, но и пустотой расплачиваться за пустоту.
Игры, в пустышки как раньше ещё долго не будут возможны. Игры в пустышки были возможны как проект во времена гегемонного мироустройства. А сейчас идут общемировые экономические процессы как каркас нового мироустройства. Триггером стала ситуация противостояния США - Россия на западно-марионеточной территории Украины.
Нужно уметь зреть за Горизонт и видеть грядущее.
В целом весьма наивны, оптимистично-близоруки и забавны комментарии многих экспертов, которые крутят одни и те же экономические тексты в СМИ.
Фундаментальной философией рынка на основании продуктивных философских концепций, мало кто владеет из экспертов. Многие не понимают философско-постановочных истоков экономики, истоков образования денежных эквивалентов на глубинной теории ценностей и меновых механизмов, не владеют философией финансовой семиотики и знаков, не имеют понимания постмодернистских проектов и динамики экономических бифуркационных процессов. Большинство из популярных экспертов обыкновенные недоучки. И в этом неадекватном невежестве и аналитике пребывает экономико-интеллектуальный мир.
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Дальше пресловутого "чёрного лебедя" никто ничего не знает. Насим Талип как издательский проект, расчитанный на недоучек, уже давно исчерпал себя, хотя там не было никакой научной новизны. Но для недоучек была новизна.
Идёт деградация. Истинной адекватной экономической теорией мало кто владеет. Преобладают примитивные мотивационно-купипродайные подходы.
Научно-экономические прорывы будут только на стыке философии и экономики, фундаментальной психологии и экономики.
Но эта интеллектуально-экономическая деградация кому-то была нужна в мире. Гегемону не нужны мировые эксперты, которые бы глубоко понимали порочность мировой американской экспансионистской политики продажи пустоты. Бандитские санкции в отношении России лишь симптом порочности гегемонной системы долларовой пустышки. Ограничение, грабёж и запрет движения доллара должно было состояться. И повод был найден. И истоки произошедшего не отношения Украина-Россия, а понимание порочности мировой долларовой системы Гегемона.
У многих высокооплачиваемых экономистов-аналитиков и топ-менеджеров банков только понты. Но они быстро исчезают после очередного банковского фиаско. Потом они опять приходят на новое место и опять понты без прока и полезного влияния на развитие банка.
В связи с экономическими потрясениями экономисты и учёные всего мира начинают заново перечитывать классические труды по экономике. И не могут там найти ответы.
В России также назрела проблема экономической рефлексии и понимания эффективной экономической модели и парадигмы, на которой нужно стоить российскую экономику. Веры в США, которая замутила своими понтами и пустышками весь мир, уже нет!
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