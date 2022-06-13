Здравствуй, партия младая, незнакомая

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13 июня 2022, 19:00 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

В День России позвонил знакомый академик, поздравить с праздником Святой Троицы. В разговоре случайно обронил, мол, как с такими "руководителями науки в разведку идти?! Тут и так никаких врагов внешних не надо!". И из дальнейшего диалога выяснилось, что в Госдуме у нас появилась новая партия и ее яркий во всех смыслах представитель служит по Комитету науки и высшему образованию. То есть, фактически разрабатывает и законодательно окормляет научно-техническую политику Государства Российского в период сплочения нации перед лицом внешних угроз.

Каюсь, ничего до разговора не знал ни об этой партии "Новые люди", ни о госпоже первом заместителе председателя Комитета госпоже Горячевой Ксении Александровне, 1996 года рождения, экономисте по образованию. Да и благополучно не знал бы и дальше, но тут Комитет на науке пригласил выступить перед депутатами президента РАН Александра Сергеева. Тема злободневная - чем наука вообще, и Российская академия в частности, может помочь стране в столь сложный период. Сергеев рубанул с плеча: "в основных видах деятельности у РАН, в связи с 253-м законом, науки не прописано. Обычно все удивляются: «Как так?!». А вот так. Из средств госзадания мы не имеем возможности заниматься научными исследованиями — только при помощи привлеченных средств, в рамках какой-то хоздоговорной деятельности".

Переводя на русский: ребята, ваши же предшественники, опустили уровень академии ниже плинтуса, вы сидите в своих креслах уже несколько лет, ничего не попытавшись сделать и что-то с нас требуете? Побойтесь, как говориться, Бога! Доклад был, конечно, подлиннее, часа на полтора, но суть была именно в этих нескольких словах.

Госпожа Горячева прямо с заседания Комитета написала в своем ТГ-канале: "Прямо сейчас проходит расширенное заседание комитета по науке и высшему образованию с Российской академией наук. Говорим о научно-технической политике в РФ. Планирую сегодня задать несколько вопросов представителям". И через несколько часов: "На мои вопросы, после своего полуторачасового выступления Александр Михайлович Сергеев не ответил. Но пообещал отдельно встретиться и дать ответ по каждому пункту. Спорить не буду, встречу жду и надеюсь, что ответственные лица из Минобра к нашему разговору присоединятся. И последнее…чем я могу помочь?".

Что же это были за мудрые вопросы экономиста Горячевой, на которые не смог ответить физик академик Сергеев? А все очень просто, госпожа депутат и первый заместитель руководителя профильного комитета заинтересовалась, что сделала РАН «для улучшения жизни простых людей», призвала «оставить рефераты до лучших времен» и «выйти за пределы сферы комфорта».

Говорят, что после этой встречи на Ксению Александровну обрушилась всероссийская слава: "поставила этих замшелых академиков на место! А то вишь не делают ничего астрофизики для простого народа!". В профессиональной среде отношение было немного другое. Но госпожа Горячева не приуныла и через недельку ответила злопыхателям.

"Фундаментальные исследования хороши и нужны, но результат практический далее тоже должен быть, хотя бы, уж извините, должен подразумеваться. Польза реальная, а не абстрактная сейчас нужна людям «как никогда», видимая. РАН задаёт вектор, контролирует, рекомендует направление, заверяет темы и выдаёт заключения. И уже этого достаточно, чтобы наш русский корабль шел в направлении счастливого научно-технологического будущего. Не считая всех других его характеристик)".

Ответила привычно, в своей "телеге", которая гордо и без лишней скромности называется "Горячева ДЕЛО говорит".

Признаюсь, я целиком, полностью и со всеми потрохами на стороне г-жи "ДЕЛО говорящей". И вношу конструктивное предложения. Первое. Если результата практического от академика химика пару дней нет, то пусть вместо сбежавшего домой в солнечный Душанбе дворника, идет улицы мести. Ибо нечего. Второе. Если от научного направления, например, исследования кварков или биоразнообразия Арктики нет, электорату реальной пользы, то пусть всей научной школой идут лес валить. Мы его распилим, продадим в Китай, а нам оттуда телефончики придут, чтобы мы могли дело в соцсетях вещать. Третье. Назначить г-жу Горячеву главным штурманом корабля, который идет в направлении счастливого научно-технологического будущего. А членов партии и фракции - командой этого корабля.

И пусть они плывут в известном каждому русскому человеку идиоматическом направлении. Мы уж здесь как-нибудь по-лапотному, по-простому.

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