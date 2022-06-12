Направление блефа Арестовича изменилось с востока на запад

Меня как автора книги "Энциклопедия блефа" часто спрашивают как определяется блеф как факт, в котором уже нельзя сомневаться. Чаще всего блеф как факт, как некое необоснованное внушение, определяется после произошедших событий, после которых взгляд назад позволяет более объективно взглянуть на прошлое, в котором, как оказывается был блеф. А блеф это воздействие на субъекта, чтобы тот поверил в то, чего на самом деле нет.
Раньше мною анализировался блеф Арестовича. Блеф - это суть деятельности, которой он занимается. Ему платят за мастерство блефа, за манипуляции, которые являются основанием информационной войны.
Ранее мною анализировались установки Арестовича о том, что российские войска скоро пойдут на Север Украины, а также о том, что резко увеличился раскол в украинском обществе, которое вызвано усталостью от войны и массой накопившихся взаимных претензий. Я анализировал то, почему Арестович озвучивает эти разлагающие украинское общество установки? Тогда мною было отмечено, что это очередное воздействие Арестовича, направленное на мобилизацию украинцев. Артист и блефотворец Арестович не так прост!
Арестович - гибкий и изворотливый актер и артист, работающий эффективно и профессионально с помощью различных инструментов политического аферизма.
Недавно Арестович заговорил о совместной русско-украинской армии как угрозе Европе. И опять необходимо это исследовать на предмет блефа. На кого направлен этот блеф?
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Не удивительно, ведь преобразования Арестовича всегда хамелеонно-яркие...
Только теперь этот блеф направлен на Евросоюз, а не на Россию.
Это более изощрённый блеф по сравнению с мартовским блефом о том, что за несколько недель ВСУ разобьют ВС РФ.
Или, по сравнению с апрельским блефом, что летом-осенью победа Киева точно гарантирована. И наконец, с блефом о гарантированной партизанской войне, признаков которой нет.
И вот недавно Арестович сообщил, что после предполагаемого поражения Киева, совместная российско-украинская армия численностью 1,5+0,5 млн.ч. станет реальной угрозой бутафорным армиям Европы.
Теперь блеф Арестовича больше направлен не на россиян, которые уже имеют защиту от этого блефа и потеряли всяческий интерес к этой личности. Этот блеф теперь направлен на Евросоюз. Тем более, многие россияне понимают истинную ситуацию, благодаря объективному анализу различных информационных источников.
По-видимому, Арестович начинает понимать, что население Украины прозревает и будет объективнее относиться к России. Теперь блеф направлять на Россию и на Украину бесполезно. Остался последний лох агонистического блефа - Евросоюз.
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