Направление блефа Арестовича изменилось с востока на запад

Аргументы Недели → Мнение 13+

12 июня 2022, 17:31 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Меня как автора книги "Энциклопедия блефа" часто спрашивают как определяется​ блеф​ как факт, в котором уже нельзя сомневаться. Чаще всего​ блеф как факт, как некое необоснованное внушение, определяется после произошедших событий, после которых взгляд назад позволяет более объективно взглянуть на прошлое, в котором, как оказывается был блеф. А блеф это воздействие на субъекта, чтобы тот поверил в то, чего на самом деле нет.​

Раньше мною анализировался блеф Арестовича. Блеф - это суть деятельности, которой он занимается. Ему платят за мастерство блефа, за манипуляции, которые являются основанием информационной войны.​

Ранее мною анализировались установки Арестовича о том, что российские войска скоро пойдут на Север Украины, а также о том, что резко увеличился​ раскол в украинском обществе, которое​ вызвано усталостью от войны и массой накопившихся взаимных претензий. Я анализировал то, почему Арестович озвучивает эти разлагающие украинское общество установки?​ Тогда мною было отмечено, что это очередное воздействие Арестовича, направленное​ на мобилизацию украинцев. Артист и блефотворец Арестович не так прост!​​

​ Арестович - гибкий и изворотливый актер и артист, работающий эффективно и профессионально с помощью различных инструментов политического аферизма.

Недавно Арестович заговорил о совместной​ русско-украинской армии как угрозе Европе. И опять необходимо это исследовать на предмет блефа. На кого направлен этот блеф?​

Не удивительно, ведь преобразования Арестовича всегда хамелеонно-яркие...

Только теперь этот блеф направлен на Евросоюз, а не на Россию.​

Это более изощрённый блеф по сравнению​ с мартовским блефом о том, что за несколько недель ВСУ разобьют ВС РФ.

Или, по сравнению с апрельским блефом, что летом-осенью победа Киева точно гарантирована. И наконец, с блефом о гарантированной​ ​ партизанской войне, признаков которой нет.​

И вот недавно Арестович сообщил, что после предполагаемого поражения Киева, совместная российско-украинская армия численностью 1,5+0,5 млн.ч. станет реальной угрозой бутафорным армиям Европы.

Теперь блеф Арестовича больше направлен не на россиян, которые уже имеют защиту от этого блефа и потеряли​ всяческий интерес к этой личности. Этот​ блеф теперь направлен на Евросоюз. Тем более, многие россияне понимают истинную ситуацию, благодаря объективному анализу различных информационных источников.​

По-видимому, Арестович начинает понимать, что население Украины​ прозревает​ и будет объективнее относиться к России. Теперь блеф направлять на Россию и на Украину бесполезно. Остался последний​ лох​ агонистического блефа - Евросоюз.​

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