Почему наши зрители не хотят смотреть российские фильмы?

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11 июня 2022, 21:20 Мариам Зейналян

onliner.by

Российский народ прекрасно осознает, что газом и нефтью он может похвастаться, а в сфере кино - нет. Действительно, российский кинематограф очень отстает от запада. Многие фильмы имеют сырой, а порой и абсурдный сюжет, а актёрский состав оставляет желать лучшего. Так почему же в России такие ужасные фильмы?

Начнем с того, что мы уже привыкли к иностранным фильмам. Возьмём пример голливудского и европейского кино, которое российский зритель видит достаточно часто. Там существует здоровая конкуренция, созданием фильмов занимаются только профессиональные и талантливые режиссёры и продюсеры. Они получают спонсорские деньги, которые необходимо использовать максимально полезно, чтобы получить огромную отдачу и извлечь прибыль. На западе фильм в первую очередь — коммерческий продукт и только лучшие получают деньги, создают достойные фильмы. В целом почти все их фильмы имеют место в истории и остаются в наших сердцах. Заработок, соответственно, у них тоже отличается от России. Ведь, чтобы получить хорошую прибыль, нужно создать невероятно качественный продукт, который будет нравиться зрителю.

В России же дела обстоят печально. Основная проблема в том, что главная задача российских режиссеров - заработать деньги, а не вложить в свою работу душу. В то время, как на западе не забывают, что кино, в первую очередь - это искусство, а не деньги. Во многом, фильмы спонсирует "Фонд кино", которые получает деньги от государства, а то в свою очередь, выделяет их из бюджета. Откровенно говоря, мы дважды платим за весь тот бред, что выдают сегодняшние российские кинотеатры налогами и за билет в кино.

Сюжеты пишутся на русскую ‘авось’, в актёры приглашаются знакомые, а не профессионалы. Конечный результат в целом своём никого и не волнует, как и не волнует окупаемость той или иной картины.

Говоря о западных актеров, то там существует невероятная конкуренция среди актёров. Любая, малейшая ошибка, может стоить актёру места в популярной картине. Если там актёр снимается много, это самая что ни на есть популярность. Это значит, что он востребован и нужен как зрителю, так и индустрии. В России же иначе. Здесь из фильма в фильм снимаются одни и те же актёры: Петров, Прилучный, Курцын, Бортич, Боярская, Шпица. Здесь всё решает не талант и профессионализм, а связи и знакомства. Подобные актёры кочуют из одной картины в другую, даже не меняя годами образ.

Актёрский состав является основой проекта, но даже если чудесным образом подобрать хороший состав актёров, они не смогут спасти картину от тотального провала. Почему?

Всё дело в том, что из-за распила денег, часто случается недостаток финансирования, который выражается в огромных сюжетных дырах, палёных спецэффектах и компьютерной графике. Многие фильмы буквально являются зияющей вершиной безумия и бреда.

Стоит отметить, что даже самые бредовые и вычурные западные фильмы, выглядят в разы лучше российских, получающих поддержку государства и приоритет в показах в кинотеатрах.

Двумя словами, - не доросли! От того и зрители не принимают картины русского кино.

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