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Аргументы Недели Мнение 13+

Александр Садков «Не во всех случаях мера о запрете судимым управлять такси целесообразна»

, 16:39

Александр Садков «Не во всех случаях мера о запрете судимым управлять такси целесообразна»
pixabay.com

Председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Садков считает, что бывшими заключенными нужно работать иным способом. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Людям, которые вышли из мест заключения, нужна какая-то реабилитация. Мы фактически запрещаем им работать везде, загоняя их в ту самую клоаку, из которой они пытаются выбраться. Я уверен, что большинство бывших заключенных готовы начать жизнь заново в новом формате. Если речь идет о грабежах, убийствах и изнасилованиях и есть рецидивы, что делать тогда? Мы ему тут и там запретили работать, логичен вопрос «А чем будут заниматься эти люди?». Я считаю, что не во всех случаях эта мера целесообразна».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете судимым людям работать водителями автобусов и такси.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

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