Александр Садков «Не во всех случаях мера о запрете судимым управлять такси целесообразна»

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 июня 2022, 16:39

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Председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Садков считает, что бывшими заключенными нужно работать иным способом. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Людям, которые вышли из мест заключения, нужна какая-то реабилитация. Мы фактически запрещаем им работать везде, загоняя их в ту самую клоаку, из которой они пытаются выбраться. Я уверен, что большинство бывших заключенных готовы начать жизнь заново в новом формате. Если речь идет о грабежах, убийствах и изнасилованиях и есть рецидивы, что делать тогда? Мы ему тут и там запретили работать, логичен вопрос «А чем будут заниматься эти люди?». Я считаю, что не во всех случаях эта мера целесообразна».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете судимым людям работать водителями автобусов и такси.

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