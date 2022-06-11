Ситуационность и новое мироустройство без гегемонии США

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11 июня 2022, 09:39 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Сейчас в мире возникли иные мировые экономические условия и механизмы. Шаблонно переносить уроки истории некорректно.​ Мир, увы, развивается, не учитывая историческое прошлое.

Мы только можем носить в себе прошлые пласты культуры и развития, но при этом вести согласно нынешней ситуации, которая не прописана​​ как готовый сценарий истории. Есть ситуационность, которая никем не описана. Поэтому возникают первооткрыватели в разных сферах, в том числе в политике. Возможно, что российская внешняя​ политика​ станет пионером в сфере мировой политики. Придёт время, и мир начнёт прислушиваться к России. Уже имеет место множество признаков того, что Россия стала триггером нового мироустройства.​

Некоторые эксперты-политологи утверждают, что оптимистический анализ о загнивании США и Запада был всегда в​ России, дескать, точно так же описывали мировую ситуацию в 90-х годах. Дескать, СССР был тогда намного могущественнее сегодняшней России. Но СССР развалился.​

Дескать, уроки истории не стоит забывать!

Увы! Тогда у СССР не было лидера, который готов к нынешнему военно-политическому влиянию и не было такой зависимости мира от нашего сырья и ресурсов. СССР не был аффилирован к мировой экономике как сейчас. Сейчас иные условия. Шаблонно переносить уроки истории некорректно. Это в мире и не делается никакой страной никогда, несмотря на предупреждения истории. Поэтому мир, по сути, развивается не только на основании исторического прошлого.​

Сейчас в мире будет основательное изменение мироустройства. И есть три варианта:​

1. Это изменение мироустройства произойдёт с​ изменением стран мира и изменением России с её сохранением.​

2. Это изменение мироустройства произойдёт с исчезновением России.

3. Это изменение мироустройства произойдёт потому, что исчезнет мир.

Захват территорий в мире уже не актуален. Главное использование ресурсов. И США лидер на этот счёт! Планов на захват Европы и Евроазии гитлеровского и наполеоновского формата не будет.​ Гегемон открыл иные качественные форматы. Это глобализм знаков-пустышек.​

Мир зависит от ключевых причин и существенных связей. И их несколько. А если сознание человечества не​ может фильтровать существенное от несущественного, то возникает удушение сознания количеством​ явлений. Если бы​ сознание людей реагировало и не фильтровало главное, то люди бы оказались в психушке, благодаря этой​ шизофрении видеть тысячи причин. Сознание было бы раздавлено множественностью явлений и причин. Но, увы, сознание воспринимает мир избирательно и направленно, управляемых установкой выживания!​

Сознание проективно! И эта проекция как некая плоскость разной формы создаётся установками на выживание. Звезды как будто лежат на сфере, но это не так. Но зато мы их видим. В противном случае исчез бы небосвод и был бы ужас мироздания. Астронавтам эта плоскость мешает, так как они должны понимать, что небосвода нет и звезды расположены не на плоскости.​

Условности, основанные на выживании, помогают нам строить науку, идеализировать и выделять главное.​

Главное в проблеме Украина-Россия мною было выражено ранее в моих статьях и эта проблема лишь маленькая часть​ общемирового проекта Гегемона. Гегемон имеет смысловой проект. У Украины и России, по сути, его нет, так как эти страны вторичны и доверились мнимой былой жизнеутверждающей и якобы справедливой мировой гегемонии США. Теперь эта справедливость разрушилась и многие страны за этим наблюдают. Пришла объективность восприятия внешнеполитической линии США во всём мире. А это и есть начало конца и краха​ гегемонии.​

Теперь мир будет разбредаться по своим домам-норам. Будет развиваться. И​ только потом опять соединяться, но не на прошлой деструктивной гегемонии США, выстроенной во второй половине двадцатого века и в начале 21 века. 21 век будет веком краха​ былой гегемонии США, которая пользовалась ресурсами недоразвитых стран.​

А Россия как страна с высоким потенциалом должна быть. А чтобы ей быть, ей необходимо пока​ защищаться от деструктивных планов американской гегемонии, но это временно. Иначе России не будет. И её потенциал съедят​ иные "голодные" международные субъекты.​

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