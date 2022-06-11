И вновь продолжается бой - афганский

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 июня 2022, 09:28 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Международные форумы для непосвященного ума - штука загадочная и метафизическая. Особенно форумы экономические. Вот скажите: зачем платить миллионы для того, чтобы просто послушать болтунов-политиков, обещания которых надо делить на тридцать три как минимум?! И не надо ля-ля про личный контакт с первыми лицами, да ещё неформальный! Ох, рано встает охрана.

Нет, форумы - это ярмарка тщеславия, приперченная жаждой мани-мани организаторов. "А у нас было столько участников!", "А у нас больше! И бородатую женщину показывали!", "А у нас дрессированную обезьянку! Вот!".

В этом году на самом "престижном" ПМЭФе, который пройдет с 15 по 18 июня в городе на Неве, роль дрессированной обезьянки будет исполнять Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал. Мы ни в коем случае не хотим оскорбить уважаемого представителя запрещенного в РФ движения "Талибан*", но это правила игры, которые они сами понимают и принимают.

Все в этой игре, играют свою игру. Москва, за почти год после прихода талибов так и не определившаяся со своим отношением к этому событию, пытается уесть Вашингтон: "Смотрите кто к нам приехал!" Кабул показывает всему миру: "Нас принимают! Так что дайте денег, иначе мы будем дружить с Москвой и мало вам не покажется". И даже Пекин, который, кстати, влияет на нашу внутреннюю и внешнюю гораздо сильнее, чем принято думать, этим визитом посылает "черную метку" Белому Дому: "Американский Акела промахнулся".

Но Бог с ним, с поверенным Гарвалом, что происходит в реальности в самом Афганистане совсем рядом от нашей 201-ой военной базы? А это загадка! С приходом талибов информационный поток быстро сошел на нет, и анализировать можно только скупые строки официальных СМИ "Талибана"*. (Запрещённая в России организация.) Ранее информацию давали некоторые форумы приграничного таджикского Горного Бадахшана. Но наш большой друг президент Рахмон проводит там очередную спецоперацию против собственного народа и поэтому интернет в Бадахшане отключен.

По некоторым данным, некий Национальный фронт сопротивления, противостоящий талибам, в мае выиграл ряд тактических региональных вооруженных столкновений. Примечательно, что это произошло после того, как им заинтересовались западные разведки и направили в него инструкторов из Иностранного легиона. Есть также скудная информация, что США открыли для него свою линию финансирования и снабжают районы, которые Фронт более-менее контролирует, продовольствием.

С Национальным фронтом заигрывает и официальный Таджикистан. Объясняется это не только тем, что панджшерцы, которые составляют главную оппозиционную силу в Афганистане – этнические таджики, но и паническим иррациональным ужасом президента Рахмонова перед талибами. Своей игрой Душанбе вполне может вызвать ответные действия Кабула, затем как член ОДКБ запросит помощи у Москвы, личный состав 201-ой вынужденно оседлает боевых коней и мы поимеем еще один вооруженный конфликт.

Кремлю и МИД давным-давно пора определиться с признанием или непризнанием новой власти в Афганистане, исходя из этого решения и выстраивать региональную политику. Так, например, поступил Китай.

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