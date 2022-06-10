США тревожатся потому, что крах мировой системы гегемона и Европы неминуем

Необходимо признать, что мир постепенно разочаровывается в гегемонно-долларовой пустышке, не подкрепленной капиталом. Это разочарование усилилось, в том числе и потому, что гегемон показал, что способен бандитским способом грабить свои пустышки у различных стран.
Можно привести множество фактов по поводу вышеприведённых тезисов и это приводилось ранее в прошлых моих статьях. Поэтому крах мировой системы гегемона и Европы неизбежен.
В данной статье, покажем, что мир после бандитских американских санкций, наоборот, как никогда ранее очаровался нефтью и газом. Поэтому нефтегазоресурсные страны будут наоборот укрепляться. Назовём главные аргументы, подтверждающие эти тезисы на основании анализа экономических показателей процессов, приводимых в мировых СМИ :
1. Китай и Индия снижают эффективность западных санкций против Москвы, увеличивая закупки российских энергоресурсов. Есть опасения, что все больше стран будут совершать «обходные маневры» по отношению к санкциям.
2. В то время как США и ЕС ввели ограничения на поставки российской нефти, Китай и Индия наращивают закупки, при этом доходы РФ от увеличения объема поставок ресурсов альтернативным покупателям только возросли.
4. Россия получает повышенные доходы от экспорта своих энергоносителей при поддержке китайско-индийских закупок, при этом эффективность санкций США и Европы существенно снижается.
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5. По сведениям издания, в мае объем сырой нефти, импортируемой Китаем из России морским путем, увеличился более чем на 40% до 800 тыс. баррелей в сутки, а морской импорт российской нефти в Индию вырос с нуля в январе почти до 700 тыс. баррелей в мае. «Это очень впечатляющие цифры», — подчеркнули авторы статьи.
6. Следует учитывать и такой важный момент. Хотя поставки российского трубопроводного природного газа в некоторые европейские страны и были приостановлены (например, в Польшу и Болгарию), это никак не повлияло на них в плане сокращения в целом. Наоборот, они даже увеличиваются на фоне существенного роста европейских цен на импортируемый природный газ.
7. США и Европа просят Китай и Индию не покупать российские нефть и уголь, но при стремительном росте мировых цен на энергоносители экономическая выгода от приобретения подешевевшей российской продукции велика.
8. Также есть опасения, что все больше стран и организаций будут совершать по отношению к санкциям обходные маневры, например, подделывать регистрацию судов и пункты назначения.
Таким образом, всё тревоги США и Европы связаны не с тем, что Россия экономически устояла, а с тем, что грядёт крах мировой системы гегемона и Европы.
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