Коротченко: высшая мера наказания является справедливым вердиктом за совершенные преступления

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9 июня 2022, 18:25 Александр Саргин

Фото: Российская газета

Верховный суд ДНР огласил приговор двум гражданам Великобритании и одному гражданину Марокко, наемникам, воевавшим вместе с нацистами Украины. Вердикт: высшая мера наказания - расстрел.

Напомним, что британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим имеют право обжаловать приговор в течение месяца. Время пошло.

«Это справедливый вердикт, ведь наемничество является тяжелейшем международным преступлениям, - заявил «АН» главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. - Законодательство ДНР позволяет использовать в том числе и высшую меру наказания, поэтому совершенно очевидно, что данный приговор справедлив, законен и, думаю, послужит хорошим уроком для остальных наемников, которые еще остались на Украине. Пусть теперь подумают, стоило туда ехать или нет».

Напомним, что заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб заявлял, что правительство страны намерено подать протест в связи с уголовным делом в отношении Аслина.

«Что бы там ни заявляла Великобритания, это не больше, чем колебания воздуха, – продолжает Коротченко, - так что пусть свое мнение они либо оставит при себе, либо засунут в известное место! Никто не собирается принимать во внимание некие мнения, которые сейчас озвучиваются в Англии».

По словам полковника Коротченко, на Донбассе мало кого будет интересовать чья-то реакция. Ведь у наемников нет правового статуса комбатантов, на них не распространяются нормы Женевской конвенции, поэтому в данном случае высшая мера наказания является справедливым вердиктом за совершенные преступления, считает военспец.

«Россия предупреждала, чем все это может закончиться, а Великобритания, наоборот, поощряла выезд на войну, хотя могла закрыть его. Ну а теперь, как говорится, кушайте!» - заключил Игорь Коротченко в разговоре с «АН».

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