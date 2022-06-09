Меньше нефти: хорошей и разной

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9 июня 2022, 14:12 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Фото: istockphoto.com

Как известно из мультфильма про тунеядца и лентяя Винни Пуха: "Мед — это очень уж странный предмет… Мед — если есть, то его сразу нет!"

Нефть тоже очень странный предмет. Когда она в земле - народное достояние, как только извлекли - уже личное. И что хочу, то и делаю: гоню ее, сырую, на экспорт, бензин-самогон выпариваю или высокой нефтехимией балуюсь. Первый вариант, конечно, лучше всего. Нефть течет, денежки идут.

Так было до санкций. Сейчас нефти течет меньше, но стоит она больше, поэтому денежки идут в любом случае. Снижение добычи в текущем году ожидается до 433,8–475,3 млн тонн (от 8,68 млн до 9,5 млн баррелей в день), это, для осознания, около 20 процентов! Так низко мы не падали с 2003-го с его 421 млн тонн. Экспорт, который и определяет "добычУ", также рухнет до 213,3–228,3 млн тонн против 231 млн. в не самом удачном 2021 году.

А так как бюджет РФ почти на 40 процентов зависит от экспортной нефтяной выручки (от газа - 12 процентов), то санкционные запреты действительно могли порвать нашу экономику в клочья. Но "черное золото" ожидаемо подорожало на биржах и цены скакнули в несколько раз. И даже дисконт для новых покупателей (вместо Европы - страны Юго-Восточной Азии) в 35-40 долл. за бочку российской нефти позволит, по оценкам экспертов, заработать на экспорте около 350 млрд. долларов.

Казалось бы, все идет прекрасно. Но смущает ряд нюансов.

Первое. Такой рост цен на биржах, которые фактически контролируют транснациональные компании не будет продолжаться вечность. Нефтяной мировой рынок - девушка ветреная, склонная к импульсивным поступкам. Что будет с ней, когда мировые боссы решат "хватит дорожать, снижаем!", одному Меркурию известно.

Второе. Уровень добычи у нас уже значительно превышает уровень экспорта и внутреннее потребление. Но цены на бензин фактически остались на прежнем уровне. Никто их по законам рынка снижать даже не думает.

Третье. Как уже было сказано в начале заметки, нефть у нас народу принадлежит только до того момента, пока лежит в земле, затем она переходит согласно закону о недрах в жадные лапки тех, кто в 90-ые и 2000-ые хапнул эти месторождения. У саудитов, например, вся нефть принадлежит госкомпании и прибыль напрямую идет в бюджет. У нас в закрома Родины попадает дай бог процентов 10-12 от прибыли частника. И пока мы не решим этот вопрос по-комиссарски с помощью выкупа, национализации или товарища маузера даже при цене 1000 долларов за бочку так жить и будем.

Четвертое. Чем выше цена на сырец, тем сложнее заставить этих частников развивать переработку. Для этого надо строить заводы, а не дворцы на Рублевке. У нас их вообще ничтожно мало. В прошлом году, по статистике Минэнерго, работало 74 НПЗ и ГПЗ суммарной мощностью первичной переработки нефти 332,2 млн тонн в год. Половина из них принадлежит нефтяным гигантам. В сфере нефтехимии — всего-то 39 предприятий!

При этом большинство из них нуждается в модернизации. Но оборудование то импортное. До санкций его закупали в Европе в среднем на 1, 6 млрд. долларов ежегодно. Как будут выкручиваться сейчас, когда такие поставки запрещены, а 30 технологических установок на 14 НПЗ стоят на реконструкции, непонятно.

Когда тунеядец и лентяй Пух доел мед, который нес в подарок ослику Иа, то подарил пустой горшок с веревочкой: "Смотри Иа! Входит и выходит!" Когда наши замечательные нефтяные короли доедят свой черный мед, то подарят всем нам пустые недра с веревочкой, чтобы сами знаете что надо сделать: "Входит и выходит! Правда замечательно?"

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