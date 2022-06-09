«Дом Эрейбу» Говарда мог положить начало новому «Конану-варвару»

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9 июня 2022, 11:25 Александр Крохмаль, Журналист

У великого Роберта Говарда существует немало произведений, в которых сильный и мускулистый герой в прямом смысле сдвигает горы. Наглядным примером считается сага о киммерийце Конане, северном варваре, борющемся с чудовищами и спасающем мир от инородного зла. Образ мощного и крепкого духом северянина присутствует не только в работах о Конане-варваре. Тот же Кулл из Атлантиды, ставший царём доисторической Валузии, тоже напоминают своего киммерийского собрата, хоть варвар и жил намного позднее. Как правило, главный герой в работах Говарда – это воин-одиночка; воин, который своими силами добывает себе путь к трону и в итоге становится королём.

Вероятно, герой из «Дома Эрейбу» по имени Пиррус тоже мог бы стать новым Конаном-варваром и положить начало новой саге. Но к сожалению, эта повесть – единственная из работ писателя на тематику 25 века до нашей эры. Говард считается автором вселенной Хайбория, где действие происходит за десятки тысяч лет до всех нас. Однако есть у него произведения и более «современные». «Дом Эрейбу» попало в свет только в 50-х, когда прошло уже почти 20 лет после смерти великого фантаста. Он оставил две незаконченные рукописи, которые были обработаны и отредактированы уже после его смерти. В «Доме Эрейбу» мы попадаем во времена расцвета Шумера и Египта, в 25-й век до нашей эры.

В главной роли выступает северянин Пиррус, возможно, прагерманец, балт или норд. Но его на востоке почему-то называют аргивянином. Да и имя у него отнюдь не германское, а вполне греческое. (Аргивянин – житель Аргоса или той же Греции). Линия, посвящённая Пиррусу, ничем не хуже, чем сага о Конане. Тот же северный голубоглазый герой, сражающий монстров и демонов; тот же яростный взгляд, тот же вольный дух и сильный характер. В рассказе «Дом Эрейбу» Пиррус на службе у шумерских царей сталкивается с проклятием со стороны двух демонов. И он всеми силами старается от него избавиться. В целом, работа действительно достойная, в духе Хайборийской эры, с магией и красивыми женщинами.

Правда есть там исторические несоответствия. Говард, конечно, знал историю, и весьма неплохо. Но в некоторых своих работах он отходит от темы в пользу фэнтези. Например, Пиррус, сражающийся за шумеров, до своей службы в Месопотамии работал на египетских фараонов. Как сказано в произведении, он служил там в качестве «наёмников-шердана». Только в 25 веке до нашей эры никаких шерданов в Египте ещё не было, как и упомянутой в рассказе Трои. А ещё вместо привычных северных богов Пиррус поминает Имира. Это намёк на то, что вероятно до скандинавского эгрегора в областях Германии и Дальнего Севера могли поклоняться древним великанам.

Единственным историческим лицом данной работы является Эаннатум. Он действительно существовал в реальности. Был правителем шумерского государства Лагаш. Но жреческая столица Шумера под названием Ниппур так и не была завоёвана Эаннатумом. А в «Доме Эрейбу» царь уже владеет Ниппуром. Так что здесь Роберт Говард как всегда проявил фантазию.

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