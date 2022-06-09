Научно-политические страсти

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9 июня 2022, 08:11 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Вопреки ожиданиям, прошедшее в первых числах июня Общее собрание Российской академии наук страсти не успокоило. Наоборот, подлило керосинчику в костер эмоций. А тут ещё грядущие в сентябре выборы президента РАН и его заместителей. Но всё это оставалось бы внутри академическими интригами, если бы не политическая борьба нескольких властных групп, которая развернулась вокруг Академии в условиях санкционного давления Запада.

Пожалуй единственным пунктом, вокруг которого мудрые академики нашли консенсус в ходе бурных дебатов на Общем собрании, была недооцененная роль фундаментальной науки в развитии страны. Академическая или большая наука - это фундамент, на котором строят стены науки прикладной, мансарду промышленного производства, огромные окна технологического прорыва, крышу экономического лидерства государства. Например, рывок Китая начался с того, что КПК КНР было принято решение ежегодно увеличивать бюджетные и внебюджетные расходы на научные исследования. Причем увеличение шло и по фундаментальной, и по прикладной науки. За десять лет финансирование было увеличено в пять раз! В 2021 году - 441 миллиард долларов. Это 2,44% ВВП. Китайского гигантского ВВП. Называть рядом суммы, которые тратит РФ на свою науку, просто-напросто стыдно.

Деньги деньгами, но есть ещё и общественный статус как самого понятия ученый, так и науки в целом. В начале 10 - ых социологи еще приводили рейтинги доверия россиян к тем или иным общественным институтам. Тогда РАН и РПЦ опережали даже президента. Более свежих цифр найти не удалось.

Но доверие народа, не есть доверие власти. О том, кому и зачем понадобилась реформа науки, проведенная в режиме спецоперации в 2013 году, уже фактически неважно. Бенифициаров ее знают все в узком научном мире, они прекрасно себя чувствуют. Важно то, что почти десять лет наукой в стране командуют люди, далекие от нее настолько, что трудно понять, как еще можно сильнее унизить Академию и ее членов.

После событий 24 февраля и последовавших за ним санкций, особенно технологического плана (IT-сфера, оборудования и ПО для добычи "нашего всего", космические технологии т.п.), начальство вдруг осознало насколько мы зависимы от этого самого коллективного Запада. И что ситуация критическая. И надо срочно, как говорится "вчера" возрождать свою науку. И никто, кроме Академии этого сделать просто не в состоянии.

Как говорят в РАН, по неофициальным каналам им приходит информация, что готовятся серьезные поправки в 253-ий закон от 2013 года, который сами ученые называют "законом об уничтожении РАН и науки". По информации академиков, одна из "башен Кремля" старается вернуть академии права и полномочия полностью определять научную стратегию государства. Упразднив и Миннауки, (но оставив министерство высшего образования), и всяческие "Советы при", которые возглавляются исключительно идеологическими противниками Академии. Научные институты, которые оторвали от РАН этим законом, должны вернуться обратно, в специально образованное ХОЗУ РАН. Выбранный же Президент РАН автоматически становится министром науки, через которого будет проходить, все целевое финансирование НИОКР в стране. Инициаторы поправок, так называемый силовой блок, считает, что только таким путем можно попробовать не скатиться еще ниже в мировой научной гонке.

Однако принятию подобного закона активно и небезуспешно препятствуют те, кто в 2013 году готовил 253-ий ФЗ. Они и сегодня занимают ответственные посты и их влияние на принятие решений весьма значительно.

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