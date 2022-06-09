Парящие в небесах: станет ли Россия снова родиной «летающих слонов?»

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9 июня 2022, 07:54 Валерий Агеев,

Недавно в ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина» состоялось дискуссионное совещание по спасению экипажей при аварийных запусках космических кораблей с нового российского космодрома Дальневосточный с использованием флота транспортных дирижаблей.

На совещании присутствовали начальник ЦПК Павел Власов, доктор технических наук Александр Кириллин из МАИ и другие заинтересованные лица.

Технические требования и нормативная база для дирижаблей будет сформулированы для проектных работ в ходе создания тесной кооперации Ростеха и Роскосмоса. Об этом заявил НВО инженер-конструктор Александр Гомберг.

По его словам, в качестве прототипа может послужить сконструированный в МАИ полужесткий дирижабль нового типа с классической конструкцией SW60000 «Небесный странник».

Его предварительная стоимость 25-30 млн евро (при партии 6-8 машин). Время постройки опытного экземпляра 4-5 лет. Стоимость летного часа примерно составляет 30-50% от стоимости летного часа вертолета такой же грузоподъемности. Дальность полета составляет 3000 км и более при «плече» 1000 км. Крейсерская скорость «Небесного странника» — 100 км/ч. Аппарат может подниматься на высоту 2 тыс. м.

Предполагается, что технические характеристики дирижабля позволят поднимать и втягивать внутрь гондолы или транспортировать на внешней подвеске вернувшийся после полета спускаемый аппарат перспективного российского пилотируемого корабля «Орел» вместе с экипажем.

Орёл» (прежние названия «ПТК НП» (2009—2016), «Федерация» (2016—2019)) — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям серии «Прогресс». Разрабатывается в РКК «Энергия» им. С. П. Королева Его предназначение — доставка людей и грузов за пределы околоземной орбиты, в том числе к Луне. При необходимости облегченный корабль можно будет использовать для полетов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите. Численность экипажа «Орла» составит до шести человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции — до одного года. Планируется выводить на орбиту с помощью ракеты-носителя среднего класса «Иртыш». Для этого будет разработана автоматизированная система подцепки, подъема и втягивания КА внутрь гондолы. Уже на борту дирижабля будет производиться эвакуация экипажа и оказание помощи, при необходимости. Этот дирижабль может использоваться и в других целях, например, для перевозки блоков ракет массой 15 т, диаметром 6 м и длиной 20 м.

Необходимое послесловие.

Дирижабли в начале 20-го века претендовали на роль мощных военных летательных аппаратов и использовались в качестве стратегических бомбардировщиков и авианосцев, а в гражданских перевозках как скоростной воздушный транспорт.

Строившиеся в 1930-х годах жёсткие дирижабли представляли собой гигантские воздушные корабли с дальностью беспосадочного полёта 10000-15000 км, с полезной нагрузкой до 90 тонн (полный вес около 200 тонн).

Однако их эпоха закончилась в 1937 году, когда при посадке сгорел немецкий пассажирский дирижабль-лайнер «Гинденбург». Эта катастрофа и ряд других отрицательно повлияли на репутацию дирижаблей как надёжных летательных аппаратов.

Заполненные взрывоопасным газом водородом дирижабли редко горели и терпели аварии, однако их катастрофы причиняли намного большие разрушения по сравнению с самолётами того времени. Общественный резонанс от катастрофы дирижабля был несравнимо выше, чем от катастроф самолётов, и активная эксплуатация дирижаблей была прекращена.

Новое - это хорошо забытое старое.

Тем не менее, о дирижаблях не забыли. Чрезвычайно разнообразна сегодня область применения этих летательных аппаратов. Их можно использовать практически во всех сферах человеческой деятельности, от экологического мониторинга до высотного строительства и транспортировки газа, от перевозки негабаритных грузов до предупреждения и ликвидации аварий. Это способность при минимальном расходе топлива, неделями и даже месяцами зависать на высотах от 20 до 30 км.

В настоящее время у них меньший, чем у вертолётов, удельный расход топлива и, как следствие, меньшая стоимость полёта в расчёте на пассажиро-километр или единицу массы перевозимого груза.

Уже сегодня у них более высокая надёжность и безопасность, чем у самолётов и вертолётов за счет применения для их наполнения нейтральным газом - гелием вместо взрывоопасного водорода.

Дирижаблю не требуется взлётно-посадочной полосы, он может вообще не приземляться, а просто «зависнуть» над землёй, что, впрочем, осуществимо только при отсутствии сильного бокового ветра. Так что не удивительно, что через некоторое время Россия снова станет родиной «летающих слонов»!

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