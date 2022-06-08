Ревущие под следом: народ и власть

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8 июня 2022, 11:05 Вячеолав Щепоткин

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Наконец то наступило лето. Пришла пора тепла, раскрытых цветов и наглухо закрываемых окон. Именно таким образом люди пытаются защититься не столько от привычного, к сожалению, шума большого города, сколько от негодяйства транспортных хамов, превращающих свои автомобили и мотоциклы в ревущие под седлом. Делается это с помощью ликвидации установленных на заводе глушителей. Что прямо запрещено законом. В результате мотоциклы и машины превращаются в моторизованных ревущих зверей.

Проблема эта знакома жителям многих городов. А для многомиллионной Москвы особенно. Власти не раз, как бы подкрадывались к её решению. Ещё в 2015-м году 90% москвичей, согласно опросам, выступали за усиление борьбы против тех, кто своими переделками машин и мотоциклов превращал их в ревущие чудовища. Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский предлагал создать круглосуточную шумовую службу при ГИБДД или при Департаменте транспорта Москвы.

Ничего этого сделано не было. Хотя, уже тогда существовал КоАП РФ, согласно которому, «езда без глушителя является неисправностью». А пользоваться неисправным транспортом, как известно, запрещено. Были предусмотрены меры наказания. На первый раз – устное предупреждение. На второй – штраф. Обалденный штраф! Аж 500 рублей.

Поощряемая таким «наказанием», армия транспортных хамов стала расти не по дням, а по часам. По улицам Москвы понеслись мотоциклы, из-под седла которых, благодаря убранному глушителю, стал раздаваться рёв, похожий на взрывы огромных снарядов. Говорят, даже начала выходить из строя аппаратура, замеряющая уровень шума в децибелах. Мало какие улицы Москвы миновала участь жертв оглушающего шума. Даже на тихих прежде окраинах тишина рвалась в клочья. А про остальные улицы и проспекты говорить нечего. Едет по тротуару мамаша с коляской, в которой спит ребёнок. Вдруг молниеносно налетает грохочущий рёв, от которого ребёнок не только просыпается, но даже в испуге вскакивает. Не знают в какую сторону броситься люди на тротуарах. Нервно сжимают руль едущие в транспортном потоке нормальные автомобилисты и мотоциклисты – ведь количество хамов среди остальных водителей ничтожно мало. Несмотря на резкое потепление, плотно закрывают выходящие на улицу окна люди в жилых домах и учреждениях.

К мэру столицы Сергею Собянину валом пошли жалобы москвичей. Стало понятно, что проблема захлёстывает город. Как говорится, гиря до полу дошла. 8-го сентября 1921-го года Сергей Собянин направил в Мосгордуму поправки к городскому и федеральному законодательству, которые усиливают ответственность за езду без глушителя. В том числе, увеличение в 10 раз штрафа до 5 тысяч рублей. Игрушки, конечно, для оборзевших ребят. Это для пенсионера 500 рублей ощутимо, а для этих «шумохулиганов» надо поднимать минимум тысяч до 40. Ведь их рычащий транспорт является незаконным. Значит и они вне закона.

Повышающий требовательность акт, судя по обстановке в Москве, нужен был, как говорится, даже не вчера, а ещё позавчера. Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам поддержала поправки мэра. В кулуарах было сказано, что обновлённый закон, ужесточающий требования к «шумовым пиратам», будет принят в начале осенней сессии, которая только – только разворачивала свою работу. Однако, прошла осенняя сессия, началась весенняя, скоро наступят парламентские каникулы, а законопроект ещё 2-го июня 2022года находился в процессе обсуждения. Самого же важнейшего правового акта, который по словам председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, «позволит повысить уровень защиты прав жителей города Москвы на обеспечение тишины и покоя» всё ещё не было. Медленно движется законодательная телега.

И конца этому пути пока не видно. Ибо возникают, на взгляд парламентариев разных уровней, ужасно непреодолимые препятствия. Вот, например, как оценивает, судя по свидетельству РБК, предложения С. Собянина экс-депутат, Госдумы по государственному строительству и законодательству, председатель движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков:

- Запрет на использование машин и мотоциклов с модифицированными глушителями невозможно реализовать на практике.

И с высоты своих познаний даёт оценку московскому мэру:

- Предложения Сергея Семёновича выдают в нем человека, далёкого от этой тематики. Имеется в виду нарушение тишины в вечернее и ночное время. Сложно представить, что на всех улицах Москвы по ночам будут стоять инспекторы ГАИ и отлавливать автомобили с модифицированными глушителями или вообще без них.

Лысаков считает, что днём выхлопные системы практически не слышны на фоне общего шума.

Не знаю, где живёт господин Лысаков, если не слышит рёва машин и мотоциклов без глушителей. 90% опрошенных москвичей, как сказано выше, слышат это и страдают от звукового хамства, а для него всё сливается в единый шум. Может водители ревущих мотоциклов останавливают своих «коней» метров за 400 до жилья депутата, пешком катят их мимо его дома ещё с полкилометра. И только потом взрывают тишину рёвом из-под седла.

Но пусть депутат постоит немного времени хотя бы на проспекте Мира, Ленинском проспекте и других магистралях. Может тогда услышит то, что не даёт покоя миллионам москвичей.

Мировой опыт показывает, что не надо ночных дежурств. На дорожных камерах устанавливаются дополнительно микрофоны – шумомеры. Стоимость их, как говорил в своё время Глава департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский, невелика. Начинается от 2-х тыс. рублей.

А пока обсуждаются различные препятствия для появления работающего закона: искусственные и реальные, нормальную жизнь миллионов москвичей превращают в ад ревущие из-под седла.

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