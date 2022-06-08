Механизмы грядущего изменения мироустройства

Аргументы Недели → Мнение 13+

8 июня 2022, 08:24 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук.

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Провёл экономический анализ всех возможных экономических триггеров и тенденций, которые могут стать основанием и главными механизмами изменения мироустройства.

Анализ показал, что именно экономические мировые процессы станут каркасом и основанием изменения мироустройства.

Вероятнее всего, Россия как международный субъект устоит, хотя и будут значительные экономические издержки. Российская экономика​ нулевой никогда не будет, так как она ресурсная и сырьевая, а мир ещё долгое время будет нуждаться в энергии, сырье и​ различных ресурсах. Покушение на эти ресурсы будут всегда. Это внероссийская традиция со времён наполеоновской Франции и гитлеровской Германии, а теперь это мировой проект экономического гегемона, занимающегося невежественной мировой экспансией и запугиванием, начатый трумановскими США, скинувшими атомную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. В Японии сейчас амнезия об этом увечье против их нации, прикормленная с помощью США.

Итак, вот основные механизмы и пункты на основании,​ которых будет изменяться мироустройство:

1. Россия понесет издержки от западных санкций, однако они будут небольшими​ по величине на фоне того, какие последствия ожидают весь остальной мир. Именно в этом будет заключаться главный козырь внешней российской политики в будущем.

2. Ограничения против​ экономики России​ оказались контрпродуктивными, неэффективными и не смогли повлиять на политику России, но негативно повлияли на сами США и Запад.

3. Оценки инвестиционных, центральных банков, международных, таких как​ МВФ, и различных неправительственных организаций о влиянии кризиса на Украине на экономику носят случайный и частичный характер. Это лишь маленькая часть, которую пока видит мир. В действительности издержки, связанные с санкциями, будут ошеломляющими! Масштабы влияния кризиса на​ Европу и США будут значительно большими тех, которые пока наблюдает мир.

4. Потери окажутся страшнее всего для​ Евросоюза (ЕС). Евросоюза​ не станет! При этом сбои, вызванные антироссийскими санкциями, не будут ограничиваться только ЕС и США. Они распространятся по всему миру, ложась значительным бременем на бедные страны и народы. Состояние этих стран и их разрушение станет главным условием на фоне которого будет изменяться мироустройство. Именно в это время со стороны России будет предпринято влияние​ на формирование нового мироустройства.​

5. Вопрос о том, кто начал эти мировые процессы - открытый? Хотя есть мнение, что на это инициировали сами США, не продумав всех издержек, о которых сказано выше. Мой анализ показал, что США пошли на этот шаг, зная, что крах США неизбежен, так как основание США не связано с реальными ресурсами, а связаны лишь со знаками, симулякрами и пустышками и военной экспансией, которая будет прекращена в связи изменениями мироустройства.

6. Мировые рынки нефти и газа станут политизированными и балканизированными.​ Нефть не будет поставляться так свободно, как ранее. В результате все международные субъекты в результате заплатят значительно больше.

И опять на Россию, как во времена планов мирового господства германского фашизма выпала миссия​ защищать мир от планов нового мирового господства США.

И опять мир лишь пассивно наблюдает за тем, как Россия, благодаря своим издержкам будет решать проблему мира. Мир не поменялся. Но поменяет ли его новое мироустройство? Или мир навечно обречён на то, что в нём всегда будут международные субъекты хронически претендующие на гегемонию.

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