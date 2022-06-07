Доля в Общемировом ВВП - неактуальный показатель и ампутировать Россию от мира опасно для всех стран​

Показатель доли экономики от общемирового ВВП, с помощью которого унижали экономику России с её несколькими процентами и на этом строили влияние на нашу страну, с каких-то пор ни о чем не говорит.
Это влияло и на экономическую самооценку нашей страны. Самооценка всегда сильно влияет на перспективы развития любого субъекта, в том числе и международного. Россия пребывала веря в своё униженное экономическое положение. Теперь этого не будет никогда! Даже несмотря на то, что мир говорит о двух державах-лидерах: Китая и США. Россия - мощная ресурсная страна. И её политическое, ядерное и военное влияние и потенциал ощущает сейчас весь мир. Россия - не глупый гигантский "мамонт", которого хотят загнать в яму иные голодные на ресурсы "животные" мира. Этот "мамонт" либо возьмёт с собой в яму всех "животных" международной субъектности, либо будет одним из мощнейших полюсов многополярного мира. Мировой имидж России в будущем резко поднимется после этапа фейкового и информационного мусора, задаваемого США и Западом.
Преступный американо-марионеточный формат поведения Украины на уровне проблем международной безопасности будет вскрыт для всего мира. Издержки поведения России на Украине выйдут на объективный уровень после политико-фейкового и информационного давления Запада. Запад уже меньше косит и симулирует под тупого шизофреника, который упрямо отказывается от экономических предложений России. Поэтому за газ все-таки стали проплачивать. Симулянт рано или поздно отказывается от своей блефовой игры, так как желает кушать.
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Оказывается всё не так просто! В эпоху постмодернизма, когда мир весь связан в единую информационную, политическую и экономическую сеть и стал живым организмом, санкционные ампутации "органов" планеты опасны для всего мира. А если этот "орган" связан с энергетическим и ресурсным обеспечением, то это чревато не только мировым кризисом, но и неуправляемой стихией, превращающейся в катастрофу.
Ампутировать Россию от мира опасно для мира! Поэтому Россию ждёт успех в мире. Нужно только время.
Тем более, философы-постмодернисты, уже давно выявили, что мир живёт в культуре катастрофы. Рефлексия Запада и США по поводу того, в какую эпоху живёт мир, в силу падения их общего интеллекта (элит и обывателей) низкая. Именно в этом причины наивных ошибок Запада и США в плане бандитских санкций в отношении России.
Поэтому не стоит удивляться инфляции в Европе и США, в частности, тому, что идут постсанкционные сбои западной и американской экономики. Поэтому опять совсем недавно Президент США Джо Байден объявил об очередной экономической проблеме США. Он объявил режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы дефицита мощностей по производству достаточных объемов электроэнергии.
«Объявляю о существовании чрезвычайной ситуации в связи с угрозами доступности достаточных мощностей по производству электроэнергии для удовлетворения ожидаемого потребительского спроса», — говорится в сообщении Байдена.
Среди причин нехватки мощностей для выработки электроэнергии Байден назвал спецоперацию России на территории Украины и изменение климата на континенте.
О том, что актуальнее для мировой экономики, природный климат или международный климат со своим основательным изменением мироустройства, мир узнаёт позднее?
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