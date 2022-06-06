Вирус обезьяньей оспы не должен вызвать общемировую пандемию

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6 июня 2022, 23:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что вирус обезьяньей оспы может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путём при тесном контакте в течение более трёх часов. Но всё же сейчас нет никаких предпосылок, чтобы оспа обезьян стала эпидемией или пандемией на планете. Повторения аналога коронавирусного кризиса стоит ждать едва ли.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Наталья Пшеничная считает, что в пандемию ситуация с оспой не перерастёт. Поэтому опасаться новых неприятностей в ближайшее время уж точно не стоит.

Кроме того, число людей с подозрением на данную болезнь уменьшается. Это свидетельствует о том, что инфекция по большей части локализована. «Длительный инкубационный период, контактный путь передачи или воздушно-капельный, но реализуемый только при длительном – более трёх часов, тесном – на расстоянии менее метра – нахождении с больным, говорят о том, что инфекцию можно контролировать», - заявила госпожа Пшеничная. В ЦНИИ эпидемиологии уверены, что при соблюдении нужных мер предосторожности, например, гигиены рук, инфицирование легко предотвратить.

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