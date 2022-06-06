Подберезкин: на СССР в 1941 году напала вся европейская коалиция. Вот и теперь «цивилизованный» мир точит на нас свои клыки

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6 июня 2022, 15:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Россия «щелкает» вооружения, поставляемые странами Запада на Украину, «как орехи», заявил президент РФ Владимир Путин.

Наши войска «уже уничтожили» десятки комплексов, снарядов и разного рода установок, отметил российский лидер.

Напомним, что США, Британия и другие страны Запада еще до начала Специальной военной операции (СВО) осуществляли массовые поставки вооружений на Украину. Что касается общего объема поставок с начала СВО в «незалежную» только американского оружия, то, по оценкам Минобороны США, он составил $4,6 млрд.

Впрочем, история повторяется. Существует масса примеров того, как «цивилизованный» мир во времена Великов Отечественной войны помогал фашистской Германии убивать русских людей.

«Да, огромную роль тогда сыграли те виды вооружений, которые поставлялись в гитлеровскую Германию ее европейскими сателлитами, - сказал «АН» директор Центра военно-политических проблем, доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин. - Например, чешская бронетанковая техника на 30% закрывала все потребности германских сухопутных сил. Это были не только танки, но бронетранспортеры и другие подобные средства, кстати, очень качественная техника. По сути, наряду с поставками такой же техники из Франции чехи обеспечили абсолютную степень мобильности гитлеровских сухопутных сил, которые были полностью моторизованы».

По словам профессора Подберезкина, «огромную роль» для вооружений Германии сыграло 88-миллиметровое зенитное орудие, производимое в Швейцарии, ведь из него «было подбито не менее 300 наших танков». Кстати говоря, эти орудия «оказались настолько эффективны», что впоследствии их стали устанавливать и на обновленные германские танки, напоминает военспец.

Накануне Испания объявила о том, что готова передать Украине 108 танков «Леопард», которые были проданы ей Германией в 1995 году и до сих пор находились «в спячке» на базе испанской армии в Сарагосе. Впрочем, существуют некоторые сомнения в том, что «Леопарды» доберутся до «незалежной». Во-первых, на некоторых западных направлениях по железным дорогам Украины уже качественно поработала наша артиллерия, а во-вторых, ширина этих танков составляет 3700 мм, а ширина украинской ж.д. колеи времен СССР – 3750 мм. Смогут ли протиснуться эти 108 испанских подарков на Украину?

«В настоящее время все виды вооружений на Украину в основном поставляется не по железной дороге, а автотранспортом, - продолжает профессор Подберезкин, - причем трейлерами, ночью и в маскировке под гражданские грузы. Так что трейлер достаточно спокойно доставит эту 50-тонную махину по дорогам самого разного качества. Кстати, та же Испания во время Великой Отечественной войны поставляла в фашистскую Германию не только технику, но и сырье».

А сколько было сделано танков, артиллерийских систем и снарядов благодаря «экспорту шведской стали», сокрушается военспец. По его словам, гитлеровская Германии вообще «не могла бы производить» эти вооружения без легированной стали, руды и особенно хрома, которые поставлялись из Швеции. Если бы мы тогда на Балтике смогли перекрыть эти поставки, то вся военная промышленность Германии просто «сдулась», считает Подберезкин.

«Да, Германия тогда получала огромное количество сырья, но не надо забывать, что трудовые ресурсы и вооруженные силы Третьего рейха во многом были доукомплектованы его сателлитами. В разное время в вооруженных силах Германии состояло до 2,5 млн. военнослужащих из других стран. Так что на СССР в 1941 году напала не только Германия, но и вся европейская коалиция. Вот и теперь «цивилизованный» мир точит на нас свои клыки», - заключил Алексей Подберезкин в разговоре с «АН».

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