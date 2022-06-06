Cнова Сатурн идет на попятную: чего ожидать разным знакам Зодиака?

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 июня 2022, 12:24 Екатерина Максимова,

5 июня планета ограничений, дисциплины, кармических уроков Сатурн стал ретроградным и останется таковым до 23 октября 2022 года.



Эти периоды всегда заставляют снова возвращаться к упущенным возможностям, невыученным урокам, принуждают задуматься о том, что можно улучшить или переделать. Сатурн отвечает за карьеру, правительственные инстанции, ограничения, все нерушимое и структурированное. Планета в этот раз делает петлю в знаке Водолея, что акцентирует тему свободы и освобождения от всего изжившего. С чем необходимо будет расстаться, и тема каких уроков станет актуальной, обговорим для каждого знака Зодиака.

Для Овнов акцентируется тема отношений с друзьями. Возможно, давняя ссора напомнит о себе в этот период и это отличное время, чтобы наладить отношения. Розовые очки спадут, и кто-то из друзей может повести себя совсем не так, как вы рассчитывали. Но после болезненного разочарования придет ясность!

У Тельцов возникнет возможность вернуться к нереализованным возможностям в карьере, потому что будет выделен их 10 дом работы. Здесь потребуется концентрация воли и изобретательность в переговорах с боссом. Если приложить максимум усилий, то вероятность получить повышение на работе материализуется. Здесь важно не выяснять отношения с начальством, особенно старшим по возрасту, и ничего у него не просить, не опускать руки, тогда «сами все предложат и сами все дадут»!

Близнецы могут столкнуться с задержками и всевозможными ограничениями в поездках, Сатурн затронет их 9 дом путешествий. Важно будет проверить все договоренности, даты трансферов, систему оплаты. Необходимо иметь план Б заграницей, если вы отправитесь туда в этот период. А вот для того, чтобы вернуться в те места, где раньше бывали и осесть там, это как раз подходящий момент.

Для Раков эта петля Сатурна может принести кризисные ситуации. Поэтому лучше не рисковать в дороге, не заниматься экстремальными видами спорта. Может накрыть депрессия, но здесь необходимо понимать, что именно это время вскрывает ваши истинные потребности. Планета пойдет, по-вашему, 8 дому, поэтому благоприятно заниматься психологией, эзотерикой.

Для Львов настает время проверки отношений на прочность. Темы партнерства, как личного, так и делового выходят на первый план. Может показаться, что личная жизнь превращается в рутину, необходимо осознать, что это только период, который нужно использовать, чтобы вывести отношения на новый уровень. Иногда даже полезно расписать план дальнейших действий для реорганизации и стабилизации союза.

Девам необходимо обратить внимание на состояние здоровья, особенно на опорно-двигательный аппарат, кости и зубы. Застаревшие болячки могут о себе напомнить и сейчас отличное время, чтобы вылечить надоевший недуг. Также домашний любимец может привлечь к себе повышенное внимание.

Весы могут столкнуться с проблемами у детей и в творческой реализации. Благоприятно возвращаться к забытым проектам в сфере искусства, заброшенным хобби. Налаживание отношений с детьми и старшими родственниками сейчас для вас очень благоприятно.

У Скорпионов могут возникнуть трудности в сфере недвижимости. Неблагоприятно до конца ретроградного Сатурна в октябре продавать и покупать дом, сдавать квартиру. А вот для ремонта и реконструкции момент очень подходящий. На этом этапе также очень хорошо возвращаться к заброшенному строительству или архитектурному проекту. Сатурн пройдет по вашему 4 дому, символизирующему род, поэтому ловите момент, чтобы тщательно изучить свое генеалогическое древо.

Стрельцы могут столкнуться с ограничениями и трудностями в обучении. Может не состояться предполагаемая стажировка, сорваться проведение тренингов и семинаров. А вот если вы когда-то изучали иностранный язык и бросили, сейчас прекрасный момент, чтобы возобновить процесс. Время с июня по октябрь очень благоволит к воссоединению с братьями и сестрами.

Козерогам придется затянуть потуже кошелек, Сатурн пройдет по вашему второму дому финансов. Нужно четко распланировать бюджет, изучить, как и на что уходят деньги и можно составлять финансовый план, сейчас момент для этого подходящий! Хорошее время, чтобы просить отдать долги.

Пожалуй, самые сильные уроки Сатурн преподнесет Водолеям, ведь именно в этом знаке он и осуществляет свою ретроградную петлю. Практически все сферы жизни потребуют реновации. Необходимо будет расставаться с отжившим, это будет неизбежный, но болезненный процесс. Наступает время, когда возможно трансформировать свою жизнь во всех сферах.

Рыбы столкнутся со своими потаенными страхами, может возникнуть состояние паники, от неясности происходящего и мучительного выбора, в какую сторону пойти. Здесь не стоит предпринимать резких движений, а лучше изолироваться, побыть какое-то время наедине с собой. Сатурн ответственен за суставы и костную ткань, и у представителей этого знака возможно обострение хронических заболеваний в этих сферах.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции