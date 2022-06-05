Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Мнение 13+

Сергей Лавров: В Европе появились «новые бедные»

, 20:46

Сергей Лавров: В Европе появились «новые бедные»
Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

В интервью боснийско-сербской телерадиокомпании министр иностранных дел России Лавров отметил, что правительства ряда западных стран вместо решения внутренних социально-экономических проблем тратят большие средства на вооружение Украины и собственную милитаризацию.

При этом, по словам министра, введённые против России санкции обернулись для самой Европы ростом инфляции, падением уровня жизни и перспективой нищеты для многих жителей. 

В Европе появилось даже такое понятие: «новые бедные» - заявил Сергей Лавров.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Политика

Премьер-министр Сербии: Александр Вучич лично занимается логистикой прибытия Сергея Лаврова

Президент Республики Сербия Александр Вучич вынужден лично заниматься логистикой прибытия в Белград главы МИД РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич в эфире TV Pink. Ранее стало известно, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через воздушное пространство своих стран самолет главы МИД РФ.

Политика