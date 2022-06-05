Сергей Лавров: В Европе появились «новые бедные»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июня 2022, 20:46

Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

В интервью боснийско-сербской телерадиокомпании министр иностранных дел России Лавров отметил, что правительства ряда западных стран вместо решения внутренних социально-экономических проблем тратят большие средства на вооружение Украины и собственную милитаризацию.

При этом, по словам министра, введённые против России санкции обернулись для самой Европы ростом инфляции, падением уровня жизни и перспективой нищеты для многих жителей.

В Европе появилось даже такое понятие: «новые бедные» - заявил Сергей Лавров.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции