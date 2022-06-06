Инфляцию нашли в капусте

Аргументы Недели → Мнение 13+

6 июня 2022, 07:52 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Пока начальник всех банкиров страны, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина меняет брошки на брошки, рассуждая о снижении инфляции на десятые доли процента, народ придумывает новые матерные слова. Дело в том, что народ, в отличие от банкиров и их начальников, иногда ходит в магазины. И, расплачиваясь на кассе, вспоминает Эльвиру Сахипзадовну с ее брошками ласковым незлобивым словом.

Есть в России такое ведомство - Росстат. Да, тот самый, который знает сколько у нас в стране стульев. И не только стульев, он по должности знает вообще всё. И даже это всё по закону публикует. Правда, продраться сквозь дебри отчетности - удел немногих смельчаков. Зато, продравшись, смельчаки открывают нам, смертным, такие сияющие перспективы отрицательного роста экономики, что ни в сказке сказать, ни пером описать!

Возьмем, например, "борщевой набор". Капустка там, морковь, свеколочки немного. Картофель ещё. Лучок. Еженедельно цены на него скачут, что твой кролик в известном сервисе VPN. Уследить за ними простому человеку невозможно. А вот эксперты Центра агробизнеса сделали это за нас, сравнив цены на основные продукты питания в апреле 2021 и 2022 годов.

Как вы думаете: какой самый инфляционный овощ? Банан? Арбуз? Нет, самый инфляционный овощ - капуста белокочанная свежая! Всего за год цена скакнула на 238 процентов! 238! Свекла столовая вела себя более скромно: 65,5 процент. Семь одёжек и все без застёжек, лук, наплакал на 58,6%. Картофель на 47,5. Застенчивая морковь - всего-то на 44,8 процента.

А что другие составные нормального обеда? Пожалуйте: гречка и рис взвинтили ставки на 48,4 и 33,9 процента соответственно. Дороговато получаются щи да каша - пища наша. А если мясцо с рыбкой добавить, то вообще аллес капут! Говядина подросла на 25 процентов, а рыба аж на 30!

Потенциал накопленной инфляции (с учетом центробанковских кульбитов национальной валюты в 2020-2021-м) может составить 35 процентов – так пророчит Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции