Что будет с рублем в июне?

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июня 2022, 17:41 Диана Михальчук

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Первая неделя июня выдалась спокойной относительно динамики курса рубля, который был довольно нестабильным последнее время. Устойчивое укрепление рубля продолжается, однако эксперты выдвигают многочисленные прогнозы на фоне неоднозначных геополитических и экономических сценариев. Постараемся узнать, что будет происходить с российской национальной валютой в ближайшей перспективе.

Рубль начал стремительно дешеветь в феврале, на фоне известных событий. После этого российская валюта начала укрепляться, дойдя до отметки 83,6 руб. за доллар в конце марта и 73,6 руб. в апреле. Минэкономразвития прогнозирует стабилизацию доллара на уровне 73,5 руб. до конца года на фоне постепенной адаптации валютного рынка к новым условиям. Министерство закладывает в прогноз постепенное смягчение движения капитала ЦБ России и динамику экспортных цен на нефть и другое сырье. Эксперты сходятся во мнении, что без каких-либо сильных потрясений или глубинных процессов в экономическом развитии, курс доллара не превысит отметки 80 рублей. И для того, чтобы курс вернулся к исторически высоким показателям, нужны серьезные изменения внешне-торгового баланса.

Из-за большой геополитической неопределенности, высоких экономических рисков, достаточно трудно давать прогноз даже в краткосрочной перспективе. Если ключевые экономические факторы не изменятся, то доллар будет торговаться в диапазоне 65-70 руб., постепенно двигаясь к верхним значениям, на фоне улучшения импорта и восстановления спроса на доллары. Совершенно точно, ожидать дальнейшее укрепление рубля, не стоит. Если говорить о вложениях в иностранную валюту, то доллар будет отличаться большей ликвидностью, по сравнению с юанем и другими валютами. А в случае нового мирового кризиса будет пользоваться спросом, как главная защитная валюта.

Очевидно, что укрепление доллара, как один из сценариев развития событий, может произойти из-за санкций, главным образом влияющих на поток нефти и долларов в страну. Например, почти полное нефтяное эмбарго, которое уже давно обсуждается в Евросоюзе, отягощенное серьезным негативом в геополитике, вполне может развернуть тренд на укрепление рубля. Уже сейчас увеличивается количество российских нефтяных танкеров, которые не могут найти конечного покупателя. Одновременно из мониторинга поставок становится известно, что увеличивается объём поставок Российской нефти в Китай. С ценой нефти и объемом будущих продаж по-прежнему нет никакой ясности. Однако наблюдается логичный тренд на отказ Евросоюза от российских энергоносителей, который серьезным образом повлияет на политику ценообразования курса. На начальном этапе решения вопроса поиска сырьевых покупателей, курс доллара может укрепиться из-за выпадающих объемов продаж нефти. К тому же, на новые рынки придется заходить с большими скидками, что также способно снизить поток нефтедолларов в страну. Однако на данный момент поток нефтедолларов немаленький, что отчасти обеспечивает укрепительную динамику рубля в отношении к доллару.

Стоит обратить внимание на очередное плановое заседания ЦБ РФ по вопросу ключевой ставки, которое состоится 10 июня. Здесь есть вероятность того, что в июне ключевая ставка снизится, что влечет за собой снижение рубля, которое со временем нивелируется. Со стороны ЦБ уже было несколько ослаблений валютного регулирования, а также снижение обязательного процента продажи валютной выручки экспортерам с 80% до 50%. При этом основной причиной укрепления валюты стало сильное сокращение импорта, который не торопится восстанавливаться. Получается, что входящие в страну экспортные доллары и евро не полностью находят спрос у импортеров, так как действуют санкции. И в последнее время импорт тормозится, в связи с некоторыми логистическими проблемами. Вследствие этого возникает навес лишних долларов, который не выкупается ЦБ как раньше, в рамках действия бюджетного правила, а курс доллара снижается. Но такой описанный сценарий временный, объемы импорта и спрос на валюту начнут постепенно налаживаться, если импорт восстановится, а нефтегазовые продажи начнут сокращаться.

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