Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Мнение 13+

Политолог Вячеслав Матузов: «Если Швеция и Финляндия вступит в НАТО, то Турция ничего не потеряет»

, 17:02

Политолог Вячеслав Матузов: «Если Швеция и Финляндия вступит в НАТО, то Турция ничего не потеряет»

Матузов считает, что у Турции сейчас появилась реальная возможность решить курдский вопрос. Об это он сказал изданию «Аргументы недели».

«С той и с другой стороны требования носят принципиальный характер. Это не предмет для торга. По существу, Турция находится в состоянии гражданской войны с группировками. Для Турции это вопрос стратегической значимости. Они прекрасно видят, что Финляндия и Швеция являются основными убежищами, где обосновались зарубежные центры курдского движения, в том числе, и те, которые они зафиксировали как террористические организации. То, что Турция занимает такую позицию, это явно для нее исторический момент, когда она может добиться очень важных для себя уступок».

«Если Швеция и Финляндия вступит в НАТО, то Турция ничего не потеряет, так как ей отказали в жесткой форме причем в ЕС, а она чувствует себя уверено в НАТО, так как у нее большая армия. Поэтому эти факторы придают значение Турции. Но они хотят решить задачу с курдами, и это носит принципиальный характер».

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что позиция Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО не изменится без выполнения требований Анкары.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Пользователи Twitter Германии потребовали отставки посла Украины Мельника после его оскорблений в адрес Германии

Немецкие пользователи Twitter выступили с жесткой критикой посла Украины в Германии Андрея Мельника за его оскорбительные высказывания в адрес Германии и потребовали его немедленной отставки. «Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство».

В мире

Политика