Политолог Вячеслав Матузов: «Если Швеция и Финляндия вступит в НАТО, то Турция ничего не потеряет»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июня 2022, 17:02

Матузов считает, что у Турции сейчас появилась реальная возможность решить курдский вопрос. Об это он сказал изданию «Аргументы недели».



«С той и с другой стороны требования носят принципиальный характер. Это не предмет для торга. По существу, Турция находится в состоянии гражданской войны с группировками. Для Турции это вопрос стратегической значимости. Они прекрасно видят, что Финляндия и Швеция являются основными убежищами, где обосновались зарубежные центры курдского движения, в том числе, и те, которые они зафиксировали как террористические организации. То, что Турция занимает такую позицию, это явно для нее исторический момент, когда она может добиться очень важных для себя уступок».

«Если Швеция и Финляндия вступит в НАТО, то Турция ничего не потеряет, так как ей отказали в жесткой форме причем в ЕС, а она чувствует себя уверено в НАТО, так как у нее большая армия. Поэтому эти факторы придают значение Турции. Но они хотят решить задачу с курдами, и это носит принципиальный характер».

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что позиция Турции по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО не изменится без выполнения требований Анкары.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции