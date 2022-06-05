Депутат ГД Анатолий Вассерман: «Профессиональные украинцы действуют вопреки интересам своих сограждан»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июня 2022, 14:13

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press; Анатолий Вассерман

Вассерман считает, что военный конфликт между Украиной и Россией можно закончить только путем проведения референдума на всей украинской территории. Таким мнением он поделился с изданием «Аргументы недели».

«Любые конфликты с участием тоталитарной секты «Украина» можно ликвидировать только путем ликвидации этой тоталитарной секты. Доказано множеством разных способов, в том числе GALOP, что украинцы – неотъемлемая часть русского народа. Продвижение польской фальшивки «Украина – не Россия» возможна только путем изнасилования мозгов жителей Украины».

«Более того, профессиональные украинцы, т.е., те, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России, вынуждены действовать вопреки интересам громадного большинства своих сограждан, а значит, оказываются, вынуждены придумывать объяснения для того, что эти самые сограждане ощущают».

Ранее в интервью изданию DieWelt мериканский историк и специалист по международным отношениям Эдвард Люттвак сказал, что конфликт на Украине можно урегулировать путем проведения референдумов в Донбассе под контролем наблюдателей.

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