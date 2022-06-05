Великая Отечественная война: правда и вымыслы

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июня 2022, 13:48 Вадим Кулинченко,

Указом Президента РФ №857 от 8 июня 1996 г. был установлен День памяти и скорби. До этого дата отмечалась как начало Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) советского народа против фашистских захватчиков. Сегодня эта дата особенно значительна, когда нашему народу вновь приходится бороться против возрождающегося фашизма, и что очень прискорбно, уже в Украине.

А почему это случилось? Память хорошо, но её правду надо отстаивать активно, начиная от истоков происшедшего события….

Информационно-пропагандистская война, развязанная Западом против России, не получила должного отпора во времена ельцинского разгула, в последние годы привела к резкой фальсификации истории и уроков Великой Отечественной войны. Охаиванием героического прошлого нашей страны, извращением фактов и клеветой недруги России пытаются унизить русский народ, преуменьшить его мужество и героизм, развратить молодое поколение, лишить его идеалов и ценного опыта, а значит, и лишить будущего. Это информационное наступление против самых дорогих наших идеалов поддерживали до недавнего времени и наши доморощенные «знатоки», которые захватив СМИ, допускали враньё с Запада. Сегодня это трудно выбить из молодых голов, особенно, когда ветеранов становится всё меньше. Но если мы не будим стремиться выбить всю «западную дурь» из молодых голов грош нам цена. И если нас не поддержит наше правительство, не выкорчует из СМИ представителей «либерального толерантства», мы потеряем страну.

Надо уметь отличать правду от вымыслов, а это даётся хорошим знанием истории, вопрос об учебниках которой, к сожалению, не решён до сих пор.

В небольшой статье трудно разобрать все аспекты темы. Но в подтверждение вышесказанного хочется привести некоторые моменты, почему мы победили, и некоторые фальсификации.

Первое, и, пожалуй главное, во всём ходе войны мы были духовно выше наших врагов. С самого начала у нас господствовал лозунг: «Наше дело правое, враг будет разбит…».

Второе – Великая Отечественная война была не просто столкновением армий и техники. Это была борьба двух мировоззрений: фашизма – идеологии насилия и мракобесия, с социальной справедливостью, равноправием народов.

Третье – массовый героизм народа на фронте и в тылу, готовность к самопожертвованию были вызваны состоянием высокого морального духа, который нельзя пощупать, его можно только ощутить!

Четвёртое – важнейшим источником Победы, несмотря на известные ошибки и просчёты, было правильное размещение производительных сил. Восток сыграл большую роль в Победе.

Пятое – мы быстро научились воевать, и наше военное искусство превзошло вражеское.

Шестое – к источникам Победы следует отнести плодотворную работу нашей дипломатии и разведки, чего, к сожалению, не видно сегодня.

Ещё много чего можно сказать в пользу нашей Победы историческими фактами. Но она определёнными силами искажается, извращается, всячески фальсифицируется или замалчивается.

В частности, наши недруги не только умалчивают о решающей роли Советского Союза в разгроме фашизма, но и утверждают, что именно США явились державой №1, «архитектором Победы» во Второй мировой войне и что именно США спасли Европу и Советский Союз от фашистского порабощения. Их не смущает даже то, что есть исторические документы с заявлениями Рузвельта и Черчилля о решающей роли русских и их Красной Армии в борьбе с фашизмом.

В многотомных изданиях о Второй мировой войне, выпущенных на Западе, упоминается лишь одна битва «Сталинград», да и та вскользь.

Объективности ради, следует сказать, что раньше, в послевоенные годы на Западе встречались и здравые, справедливые объяснения и выводы о нашей победоносной борьбе с фашизмом. Ведь история – наука, требующая честности. Но, к сожалению, в борьбе за правду победили не они, а «историки» и писатели, которые лгут и клевещут на наш народ победитель.

Даже трагедию для нашей страны они пытаются представить, как нашу вину – якобы СССР развязал Вторую мировою войну, готовясь напасть на Германию.

Этот вопрос на Западе, как начало войны против СССР и особенно «Пакт Молотова - Риббентропа» полощут все кому не лень, обвиняя во всех грехах СССР. При этом забывают о «Мюнхенском сговоре», который подвиг Гитлера на эту авантюру. Да, против фактов не попрёшь, но их можно трактовать по-разному.

Меня удивляет то, что в России по разбору этих фактов мало проводится дискуссий и выступлений, где должна всплывать правда. Ведь когда вскроются источники нашего Дня памяти и скорби, тогда станет ясной и последующая ложь клеветников и фальсификаторов.

Надо быть самим активнее в отстаивании правды. Не молчать, а отвечать на каждый чих западных псевдо историков. Тогда и у них пропадёт желание выдумывать неправдоподобные мифы о нашей Победе, которую мы выстрадали с 22 июня 1941 года и до победного конца в мае 1945 года!

А наша Великая Победа имеет всемирно-историческое значение. Правда состоит в том, что уничтожение фашизма в Европе сделало мир иным, более прогрессивным и справедливым. Но вот это стало не нравиться кому-то на Западе, и вновь над миром нависла угроза войны, более страшной, чем Вторая мировая. И всё начинается аналогично.

Только уже после неё не останется живых, которые бы скорбели по погибшим!..

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