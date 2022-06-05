Диктатура глобальной демократии

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 июня 2022, 12:21 Василий Тресков

Парламенты западных стран замирают и вытягиваются по стойке «смирно», когда на экране монитора появляется, небритый лик главного укревродиктатора, который грозит им всем пальчиком, и требует немедленно новых пушек и танков, и конечно, денег, чтобы уничтожить «российского агрессора».

Его облик, как привидение, всплывает в онлайн режиме в разных концах света: от Америки до Африки. Диктатор грозен и воинственен, у него не забалуешь, одних он хвалит и награждает не стираными носками или майками в качестве ордена, которые потом оборотистые еврочиновники продают на престижных аукционах по цене равнозначной бюджету небольшой развивающейся страны. Недостаточно исполнительных вассалов разносчик глобальной демократии опускает до уровня «ливерной колбасы». Ему подобострастно рукоплещут канцлеры и министры, президенты и премьеры, сенаторы и олигархи, в надежде повысить свой статус от ливерной колбасы до сырокопченой. Его величают символом «свободных демократических ценностей», которые Запад готов рьяно защищать, руками укрфашистов, до последнего украинца, не жалея стариков, женщин и детей.

Украина превращена в полигон испытания новейших вооружений Пентагона, а ее жители в пушечное мясо в войне против России. При этом, укрдиктатора, с наполеоновскими замашками, лицемерно превозносят как защитника демократических ценностей свободного мира от «варварской России». Такого защитника, который готов воевать до последнего украинца, и отдать в обмен на пушки половину Украины Польше, и вывезти зерновой запас из хранилищ страны в США и Европу, не волнуясь и не думая, чем будут питаться его граждане - надо беречь и лелеять. Не зря его охраняет британский и американский спецназ. Не удивимся, что такой упертый борец за ценности глобальной демократии, за счет жизней своих сограждан, станет лауреатом Нобелевской премии мира.

А жизнь людей – ничто, по сравнению с глобальной демократией. Пусть гибнут на фронте, в застенках СБУ или бежит за границу. Чем меньше людей - тем крепче демократические ценности. По приказу символа демократических ценностей, с аномальным садизмом в упор расстреливают прямой наводкой из высокоточного оружия залпового огня кассетными снарядами школы, детские сады, многоэтажные дома своих граждан. Массово гибнут дети, беременные женщины, старики, мирные добропорядочные поданные Украины. Ничего личного. Это – передовая военная тактика Пентагона по спасению глобальных демократических ценностей: «живой щит», под прикрытием информационной защиты отрядов оперативных провокаций. Специалисты по провокациям сварганят любой ролик по шаблону классической Бучи, с разрушенными домами, трупами всех мастей, взорванными цистернами с ядохимикатами и прочими бутафорными ужасами. Затем распространят фото и теле - сюжеты по мировым сетям информационного пространства. Само собой, при этом, истерично обвинив во всех злодеяниях солдат армии «страны агрессора», которая на деле, кормит, лечит и спасает от гибели граждан Незалежной, которых защитники глобальной демократии превратили в расходный материал.

Сегодня все больше обнажается истинная суть демократических западных ценностей. Это - геноцид российского народа, его полного уничтожения и захвата территории России с богатыми природными ресурсами. Иными словами, Россия без россиян.

Эту суть цинично подтвердили руководители западных стран на недавнем экономическом форуме в Давосе, где были обозначены цели бессмысленной бойне на Украине: зачистка российской территории от российского народа, с целью захвата природных ресурсов страны.

В ход идут самые разные виды оружия. К примеру, новейшее точечное оружие залпового огня, способное достигать нашу территорию, и в момент уничтожить целые областные центры.

Одновременно стремятся задушить Россию, в блокаде санкций, чтобы причинить нашему народу боль и страдания, вынудить его вымирать в нищете. Это – тоже соответствует демократическим ценностям свободного мира.

Но мы не хотим вымирать по-западному сценарию, и намерены жить, вопреки истеричным угрозам укревродиктатора сжечь Россию грязными атомными бомбами, чтобы на выжженной земле установить глобальную демократию. Стиснув зубы, будем тушить ползучее зло, как пожары, и пусть ракеты «калибр» и «посейдон» нам помогут.

Зло, доведенное до абсурда, катится с запада, но в бессильной ярости откатывается назад, столкнувшись с мощью российской армии и мужеством наших воинов, создавшие надежный щит, поражающий зло небесными стрелами. По рвам и бездорожью, под обстрелом и взрывами бомб, мчится «по степям Украины» в атаку танк с буквой «ЗЭД» на башне, и с развевающимся красным флагом, который слепит глаза глобальным демократам.

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