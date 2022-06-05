Авианосец: оружие агрессии или гарант мира?

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5 июня 2022, 12:07 Валерий Агеев,

В начале июня этого года состоялся спуск на воду самого крупного авианосца ВМС НОАК. Китайские кораблестроители планируют в ближайшем будущем закладку ещё одного авианосца ещё более крупного, чем тот, что сошёл только что со стапелей. К 2030-му году НОАК планирует создать 4 полноценных авианосных корабельных ударных группы в боевом составе своих ВМС.

В нашей стране также поднимаются вопросы о нужности или ненужности авианосцев для наших вооруженных сил. Но прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся к истории создания этих кораблей.

Как все начиналось?

В начале XX века развитие тактики и стратегии Военно-морских сил, качественный рост возможностей авиации привели к идее «посадить» самолет на надводный корабль. К реализации этого проекта приступили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Япония.

Первый успешный взлет колесного самолета с палубы корабля выполнен в ноябре 1910 года американским летчиком Ю. Эли с крейсера «Бирмингем»; он же осуществил первую успешную посадку самолета на палубу крейсера «Пенсильвания» в январе 1911 года.

К началу Второй мировой войны авианосцы имелись на вооружении флотов США, Великобритании и Японии. Наиболее мощным авианосным флотом обладала Япония. 7 декабря 1941-го палубная авиация Японии с четырех авианосцев, скрытно подошедших к Гавайским островам, практически уничтожила американский Тихоокеанский линейный флот на военно-морской базе Перл-Харбор. Почти без потерь все самолеты вернулись на свои «плавучие аэродромы».

Потеря линейного флота заставила США пересмотреть планы развития собственного флота. В течение 1939—1945 годов в Северной Америке было завершено строительство 143 авианосцев: 28 тяжелых и легких 115 эскортных (конвойных).

В послевоенный период, когда появилось ядерное оружие и оказалось возможным применение палубных самолетов в качестве его носителей, началось строительство наиболее современных многоцелевых авианосцев типа «Форрестол», «Китти Хок». В этот же период (1958—1961) был создан и первый атомный авианосец (АВА) «Энтерпрайз». Авиационное крыло, базирующееся на авианосце, составило 80—90 самолетов различного назначения и 6—10 вертолетов.

Применение и освоение атомных энергетических установок на флоте стало новым этапом развития авианосных сил. Атомная энергетическая установка существенно повышает боевые возможности авианесущих кораблей, снижая расходы на их содержание и использование. Одна заправка реакторов на авианосце с ядерной энергетической установкой достаточна для его работы в течение 13 лет и позволяет кораблю пройти около 1 млн миль. В этом случае на борт такого авианосца можно взять в два раза большие авиационного топлива и на 50% больше боезапаса, чем на корабль с обычной энергетической установкой.

Советский ответ Америке.

В Советском Союзе внимательно следили за строительством авианосцев за рубежом. Уже в 1959 году были выполнены проектные проработки ударного корабля на 60 и 100 летательных аппаратов морского базирования.

Однако упомянутые проекты и проработки так и остались достоянием истории, поскольку в военное кораблестроение в очередной раз вторглись новые воззрения не только руководителей-политиков, но и «теоретиков», абсолютизировавших новые средства вооруженной борьбы — ядерное оружие, ракеты, атомные подводные лодки.

Официально морская авиация продолжала считаться одним из главных родов сил ВМФ, однако из ее состава изъяли истребительную авиацию. Вопрос об авиационном прикрытии кораблей даже у побережья был возложен на общую систему ПВО страны, ориентированной на сухопутные направления.

В 1967 году на воздушном параде в Домодедово был продемонстрирован самолет вертикального взлета и посадки (СВВП) Як-36, которым заинтересовалось командование ВМФ. Доработанный с учетом морских требований Як-36, получивший впоследствии обозначение Як-38, был включен в состав авиавооружения проектируемого корабля пр. 1143, имевшего первоначально несколько «экзотическую» классификацию — «противолодочный крейсер с авиационным вооружением». Испытания по взлету и посадке Як-38 с надводного корабля проводились на дооборудованном крейсере «Москва».

Первый взлет самолета Як-38 с палубы крейсера состоялся 18 ноября 1972 года. Эту дату можно с полным основанием считать знаменательной.

В декабре 1972 года на воду спустили «Киев», после чего тут же состоялась закладка второго однотипного корабля — получившего название «Минск». Их авиационное вооружение составляло 36 СВВП Як-38 и вертолетов Ка-25 (Ка-27).

В 1975 году произошли изменения в классификации и корабли этого класса официально стали называться авианесущими крейсерами. В то время авианосцы заклеймили как «оружие агрессора», и наше военнополитическое руководство не хотело беспокоить мировую общественность тем, чего на самом деле мы не имели.

К середине 80-х годов в ВМФ имелось четыре авианесущих крейсера: «Киев», «Минск», «Новороссийск», «Баку». Детальные расчеты и исследования показывали, что для создания постоянного по времени и необходимого по пространству авиационного обеспечения даже в прибрежной зоне на глубину 200—300 км потребуется авиапарк и создание инфраструктуры (в дополнение к уже имевшейся) с такими затратами и трудоемкостью, что их размеры превышали все мыслимые границы.

Выход был один — «нужен плавающий аэродром», т. е. авианосец, способный обеспечивать ведение боевых действий самолетов круглосуточно, в любом районе операционной зоны ВМФ, с минимальной зависимостью от погодных условий.

И снова авианосец.

Многочисленные согласовывания тактико-технического задания и проекта полноценного авианосца, полное отрицание некоторыми высокопоставленными военачальниками необходимости наличия в составе ВМФ авианосцев, недостаточные производственные возможности судостроительных заводов привели к тому, что окончательный технический проект отечественного авианосца (пр. 1143.5) был утвержден только в 1982 году.

Параллельно с проектными работами по кораблю был осуществлен и ряд подготовительных мероприятий, включивших реконструкцию стапелей на Черноморском заводе и постройку берегового испытательно-тренировочного комплекса авиатехнического оборудования «Нитка» в Крыму с трамплином- аэрофинишером и катапультой. Летом 1982-го были выполнены первые взлеты с наземного трамплина самолетов Су-27, МиГ-29; 1 сентября 1985 года — первая посадка на аэрофинишер.

Официальной датой закладки корабля пр. 1143.5 считается 22 февраля 1983 года. Первоначально его называли «Ригой», затем переименовали в «Леонид Брежнев», однако государственные испытания он проходил уже под названием «Тбилиси», но еще раз был переименован в «Адмирал Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецов».

И том же 1983 году было принято решение о строительстве шестого авианесущего корабля — второго авианосца по данному проекту, но с некоторыми усовершенствованиями. В 1985 году по этому проекту и был заложен многострадальный «Варяг» (построенный на 70% корабль после развала СССР был продан Украиной на металлолом).

«Пятерка» хоть и сохранила номер проекта первого авианесущего корабля («Киев»), имела с ним мало общего. Ее архитектура приобрела более «авианосный вид», сквозная полетная палуба с трамплином, бортовые самолетоподъемники, впервые примененные в отечественной практике. Кроме того, на «пятерке» кардинально улучшена подводная и надводная конструктивная защита, увеличена автономность. Полное водоизмещение корабля составляет 55 тысяч т, авиационное вооружение — 52 ЛА (Су-25 и Ка-27).

1 ноября 1989 года были выполнены первые взлет и посадка с корабля самолетов Су-27, пилотируемого летчиком-испытателем В. Г. Пугачевым, МиГ-29, пилотируемого летчиком-испытателем Т. О. Аубакировым, и Су-25, пилотируемого летчиками-испытателями И. В. Вотинцевым и А. С. Крутовым.

В конце 80-х годов была начата постройка седьмого, атомного корабля увеличенного водоизмещения. Были предусмотрены две паровые катапульты на угловой палубе, трамплин в носовой оконечности и три бортовых самолетоподъемника. Однако этому кораблю, как и «Варягу», помешали внутренние потрясения в стране, он был разрезан на стапеле в 1992 году.

Быть или не быть?

На создание нового российского авианосца «Ламантин», если решение о его строительстве будет принято, уйдет около 10—12 лет, заявил заместитель гендиректора Невского проектно-конструкторского бюро Алексей Юхнин.

Он отметил, что в корабле используют наработки бюро и технические решения, которые ранее были уже опробованы. За счет этого строительство авианосца не будет сопряжено с техническими рисками, пояснил он.

— То оборудование, которое там применяется, оно все может быть изготовлено на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, — отметил Юхнин.

Он также сообщил, что на перспективном российском авианосце можно будет размещать беспилотники. Их размещение и применение не представляет никакой технической сложности. Самолеты размещать сложнее, и сложнее их эксплуатировать и обслуживать, сказал Юхнин.

Он добавил, что концепция авианосца «Ламантин» разрабатывалась исходя из возможностей размещения МиГов и Су, используемых сейчас в палубной авиации. Требования о размещении на авианосце перспективных самолетов пока не предъявлялись к предприятию.

Нужны ли России авианосцы?

В последнее время все громче и громче раздаются голоса противников строительства авианосцев в нашей стране. И аргументы они приводят довольно-таки серьезные.

Существует мнение, что Россия — великая морская держава. На самом деле она — великая сухопутная страна, и оборонять ее территорию в основном будут сухопутные силы, а не авианосцы.

Даже военная доктрина России является сугубо оборонительной, поэтому, как утверждают военные эксперты, нам не нужна, да и не по карману, очередная гонка вооружений на море.

Кроме того, авианосец очень хорошая цель для противокорабельных крылатых ракет, и 100-процентную безопасность ему и сопровождающим его кораблям невозможно обеспечить! И это подтверждает гибель крейсера «Москва», который затонул при буксировке в штормовых условиях из-за последствий детонации боезапаса, вызванной пожаром. А к пожару привел, как утверждают украинские СМИ, обстрел же украинскими противокорабельными ракетами «Нептун»! Так ли это или не так, но по предположению Deutsche Welle, при начальной стоимости около 2 млрд долларов, остаточная стоимость крейсера составляла 750 млн. долларов и эти миллионы утонули!

Очень спорно также утверждение о полезности единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов» для проведения операций в Сирии и других странах. Эксперты утверждают, что там решающую роль сыграла сухопутная авиация, а не авианосец, к тому же потерявший в Сирии два самолета: МиГ-29К и Су-33.

В настоящее время «Кузнецов» находится на ремонте. Авианосец получит улучшенную систему противовоздушной обороны и комплексы морского исполнения «Панцирь», а также новое энергетическое оборудование. В строй корабль должен вернуться нескоро. Но погоды он даже тогда не сделает!

Много говорят и об атомных авианосцах, но в ближайшие 10—15 лет в России они не появятся. Дело в том, что в нашей стране нет верфи для его строительства, поскольку единственная верфь, на которой строили авианосцы в Советском Союзе, находилась в Николаеве (Украина).

Кроме того, создание 360-метрового атомного авианосца проекта 11430Э «Ламантин» оценивается в полтриллиона рублей (восемь миллиардов долларов), заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

- Для Минобороны в нынешних условиях это явно неподъемная сумма, уверен эксперт.

Так что лучше и дешевле строить в России подводные лодки с крылатыми ракетами дальнего действия, предназначенными для борьбы с сильными корабельными группировками любого противника. Тогда одной мощной ракетой можно потопить любой авианосец. И это будет мощный асимметричный удар!.

Москва

Ламантин

Тяжелый авианесущий крейсер

Энтерпрайз

Китти-Хок

Бирмингем

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