Почему падение величия и блефа Илона Маска закономерно

Необходимо признать, что блеф Илона Маска планировалось развивать при стабильном политико-экономическом состоянии Гегемона и мироустройстве, задаваемом этим же Гегемоном.
Это состояние пошатнулось и американский предприниматель Илон Маск за день потерял почти на $ 17 млрд. Триггером к этим процессам стала утечка его письма топ-менеджменту Tesla о грядущих сокращениях в компании. Даже если этой утечки не было, то всё равно это произошло бы. Таковы тренды, такова динамика рынка, задаваемая противостоянием США и России. Новая экономическая ситуация, вызванная противостоянием США и России показала, что мир в данный момент не готов заниматься отвлекающими блефовыми зелёными проектами Илона Маска, так как грядёт энергетическая эра, в которой будет мощное потребление нефтяных, природных и энергетических ресурсов. Поэтому основатель Tesla заявил в письме к руководству компании, что испытывает «очень плохое предчувствие» по поводу экономики. В письме под названием «Пауза найма по всему миру» Маск сказал, что планирует сократить около 10% рабочих мест. И это только начало конца пузыря раздуваемого Маском как главного любителя блефа финансового величия - криптовых и иных пузырей. От гегемонистических симулякров и пустышек никуда не деться! Маск вторичен к глобальному мировому проекту Гегемона по продаже пустоты и всяческих знаков, не имеющих к экономической реальности никакого отношения. А экономическая будущая реальность будет связана с реальной энергией и энергоресурсами, а не с продажей и тиражом информации и знаков, под которыми нет ничего реального.
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Поэтому не с проста с начала года состояние Маска снизилось на $ 55 млрд. И началось это благодаря противостоянию России и США.
Даже реальные успехи могут быть основанием блефа, если они достигаются для реализации скрытых, а не декларируемых мотивов. Этот тезис справедлив для Маска.
Таким образом, анализируя падение Илона Маска, можно сделать вывод, что выбивая господдержку, а также надувая стоимость своих акций на бирже, Илон Маск получал баснословные прибыли от биткоина, купленные на ракетные деньги. Это была игромания высшего пилотажа! Для игроманов чужда ответственность и дума о других. Для них главное ставки, игры и прибыли от них. И вряд ли эти прибыли у Маска шли только на внедрение его проектов. У таких игроков рано или поздно бывает падение.
Кроме того, нужно помнить, что Маск - не изобретатель, не инженер и не учёный. И это не умаляет его достижений, как предпринимателя (самого успешного в мире, на данный момент). Аналогично этому, Гейтс не изобрёл компьютер, а Джобс - телефон. Однако, практически весь мир пользуется результатами их деятельности. И это прекрасно! Они сделали возможным то, что люди по всему миру получили доступ к персональным компьютерам и мобильным устройствам с огромной расчётной мощностью. Увы! Но я ценю только истинный авторский вклад, патент, хотя они без физической реализации ничто. Но и без авторов это бы всё не произошло бы!
Как изменилась наша жизнь, благодаря Tesla и SpaceX? Да изменилась! И изменил её марионетка Пентагона Илон Маск. И ракеты и покорение космоса Илоном Маском оказывается милитаризировано.
Даже то, что всё это создаёт рабочие места. Всё это меня нет успокаивает. Тем более, сейчас у Илона Маска планируется мощное сокращение. Всё это вторично по отношению к надвигающемуся новому мироустройству. Всё это лишь суетливые спасительные проекты, призванные лишь замедлить приближение нового мироустройства, которое трансформирует сущность американской экономики и её глобализации.
Таким образом, падение величия Илона Маска, надутого гегемонной пустотой закономерно! Но это не умаляет военную опасность Маска для России как лидера военных технологических проектов.
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