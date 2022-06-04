Профессор Винокуров не исключил появления в том или ином виде ​ союзного государства Польши и Украины​

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4 июня 2022, 19:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: nvo.ng.ru

По мнению профессора кафедры дипломатии и консульской службы Дипакадемии МИД Владимира Винокурова, будущее Украины после российской военной спецоперации пока не имеет определённости. Эксперт считает, что страну может ждать югославский сценарий и дальнейшее разделение. Это может привести либо к созданию нескольких отдельных государств, либо к тому, что некоторые её части заберут другие державы. К России, по его мнению, могут отойти восточные и южные территории, а Польше – западные. Под юрисдикцией Киева, по мнению господина Винокурова, могут остаться центральные области.

Также профессор упоминает в своих трактатах и идею британского премьера Джонсона о создании «Европейского содружества», которое имеет цель отделить Украину и от России и от Евросоюза. Планом предусматривается создание особого альянса, в составе которого будут Великобритания, Украина, Польша, Латвия, Литва, Эстония и возможно, Турция. С этой инициативой Борис Джонсон уже ознакомил украинского лидера Владимира Зеленского. Но профессор Винокуров полагает, что данная задумка едва ли осуществится успешно, ввиду наличия явно антиевросоюзовского подтекста.

Помимо всего прочего, эксперт отметил недавний приезд президента Польши Анджея Дуды в Киев и его разговор с украинским лидером. Тогда польский глава государства объявил, что в будущем границы его страны с Украиной могут исчезнуть. Профессор полагает, что это может быть своего рода предвестием к возникновению союзного государства. Но всё же он не исключает вариантов, что Польша может использовать это для возможной оккупации Западной Украины и расширения собственных территорий.

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