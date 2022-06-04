Политолог Александр Асафов: «Китаю и Индии быть миротворцами не очень нужно»

Аргументы Недели → Мнение 13+

4 июня 2022, 19:36

Асафов считает, что в российско-украинском конфликте не нужны третьи стороны. Такое мнение он сказал изданию «Аргументы недели».

«На роль посредника в российско – украинском конфликте претендовали многие страны. Мы знаем об успешной до времени работы Турции, мы знаем о Венгрии, подобные намерения также высказывали Сербия, Израиль и ряд других политических элит. Но поиск посредника продолжается, и, судя потому, что украинская сторона не готова к сотрудничеству, дело не в посреднике. Конечно, в этой позиции любая страна, любые представители международных организаций, на данный момент до изменения ситуации не смогут ничего сделать. Я считаю, что это не только принципиальная украинская позиция, но и сужение рамки для принятия решений Киевом под давлением США, которым, конечно, никакие переговоры не нужны».

«Китай неоднократно предлагался на эту роль, в том числе Украина пыталась втянуть его в Нормандский формат в 2017 году, но я думаю, что Китаю и Индии это не очень нужно. Вопрос в том, что в текущей позиции можно работать и без посредников, но для этого нужна четкая позиция несменяемо украинской стороны. Если она появится, то неважно, кто посредник. Я считаю, что она будет ближе к выполнениям целей специальной военной операции».

Ранее в ФРГ предложили Индию и Китай на роль медиатора в разрешении конфликта на Украине.

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